Alessandro Rostagno: il ritorno a 15 anni dalla TV, la fede in Dio e il rifiuto di giudicare

Alessandro Rostagno rompe il silenzio dopo 15 anni dalla tv. Racconta il ruolo di Dio, lo scontro con Antonella Elia e il perché non giudicherà più niente.

Alessandro Rostagno rompe il silenzio dopo 15 anni dalla sua scomparsa dalla televisione e dalla vita pubblica. Il giornalista e critico televisivo torinese chiarisce finalmente il motivo del suo ritiro, rivelando che la sua scelta è guidata da una profonda conversione spirituale. Rostagno afferma esplicitamente di aver scelto Dio, affermando che non giudicherà più nulla in futuro.

Le cause del ritiro e il ruolo della fede

La decisione di lasciare i riflettori non è stata un gesto impulsivo, ma una scelta matura che Rostagno ha vissuto con gioia. Per spiegare il suo rapporto con la fede, parte da una frase pronunciata in tv, "Io credo in Dio", che oggi ritiene semplicistica. La dichiarazione, ai tempi, suscitò sorpresa: "Perché uno che è un laico, un retore, non te lo aspetti su una posizione del genere". Oggi, spiega, lui non crede, non ammette la possibilità del dubbio, ma si affida totalmente alla fede: "L'unica certezza per me è Dio". E aggiunge che, se si fosse dedicato a una "televisione redditizia e appagante dal punto di vista personale, non avrei mai avuto quello che ho avuto in questi anni", ovvero priorità nella propria vita privata che "potevano essere praticate solo in quella fase". Sempre su Dio, dice, "io ho un unico affidamento totale, che è Dio, e in Dio trovo il piacere e la volontà di vivere rapporti con altri fratelli, figli di Dio, che possono avere i ruoli più disparati. Non c'è nessun ambito religioso".

Also read Il documentario 'Nemmeno un chiodo' racconta i portuali che dicono no alla guerra

Lo scontro con Antonella Elia e la critica televisiva

Lo scontro con Antonella Elia è stato uno dei motivi principali per cui Rostagno lasciò la tv. Rostagno ricorda che la sua carriera da giornalista è arrivata quasi per caso, scatenata da una critica scritta per il cinema. Le pratiche forensi, caldeggiate dai genitori, non gli venivano naturali, trovandosi già insopportabile stare in quelle stanzette dove una folla di soggetti dibatteva di fronte a un poveretto. Si riversò nella scrittura, inizialmente con guadagni prossimi allo zero, rifuggendo dalle etichette. A metà tra il comico e il critico, viene ricordato principalmente come quest'ultimo. Per le polemiche scandite da citazioni colte, spesso è stato paragonato a Sgarbi, che conobbe tramite l'attuale compagna Sabrina Colle. Di lui, dice, "è delizioso. In questo momento di sofferenza per lui ho difficoltà a parlarne, ma è un soggetto dal tegumento spinoso e dal contenuto meraviglioso".

Advertisement

Il fallimento con Lele Mora e la missione dello scontro

Per un periodo, scelse anche Lele Mora come agente. Era incuriosito dal fenomeno, ma il sodalizio non durò a lungo. "Mi telefonavano direttamente, partecipavo, e gli dovevo anche pagare la percentuale". Mora aveva programmato un percorso "in modo serio", ma non ricorda nessuna trasmissione trovata da lui. "Dopo un po' me ne sono andato, perché non c'erano contratti, era tutto sulla parola". I due si sono chiariti, ma Rostagno non ha mai riguardato la scena: "Quello è stato anche uno dei motivi del mio allontanamento dalla tv: non volevo più partecipare a situazioni che fossero solo di contrapposizione. Al di là del tema trattato, la mission era lo scontro". Ammette che, in quella partecipazione, "per mia responsabilità, si cercava soltanto quella sorta di "sangue" che si può creare, senza toccare niente di interessante al di là della messa in scena".

La critica al sistema mediatico attuale e futuro

Rostagno non si sente un pioniere: prima di quella pagina, ci furono anche casi precedenti, tra cui lo stesso Sgarbi. "Oggi c'è la pillola dello scontro che viene rimbalzata dai social, ma non c'è più nessun tema come oggetto di interesse. Tutto è degno di essere messo in scena purché sia scontro". Il suo "numero era talmente diffuso che mi chiamava il conduttore, l'autore, il capo progetto, chiunque". La sua "scomparsa" dalla tv, però, "è stata una scelta che sentivo mia e l'ho vissuta con gioia". Ha detto no anche a delle proposte da parte della Rai. "Non l'ho vissuta come una rinuncia, perché accoglievo qualcosa di ben più grande". Se gli chiedessero di tornare a lavorare come critico televisivo, ha già una risposta chiara: "Non giudicherò più niente".