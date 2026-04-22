Alessandro Ruggeri e il futuro dell'Ilva: tra investimenti, dubbi e nuove strategie

Alessandro Ruggeri torna alla ribalta con un piano per l'Ilva, sollevando interrogativi sulla sua fattibilità e sulle cifre coinvolte. Parallelamente, si discute del ruolo del farmacista nella sostenibilità ambientale e dell'espansione del progetto ReMed per il riciclo delle penne da insulina.

L'attenzione si concentra nuovamente su Alessandro Ruggeri , figura chiave per il futuro dell' Ilva di Taranto . Un tempo disponibile a concedere interviste a chiunque, ora Ruggeri sembra aver adottato una strategia di comunicazione più selettiva, scegliendo attentamente i suoi interlocutori.

Il suo ritorno sulla scena pubblica è iniziato con un'intervista a un finanziere senza esperienza specifica nel settore siderurgico, sollevando interrogativi sulla sua capacità di risollevare l'Ilva dalle difficoltà che la affliggono da quattordici anni. Si discute anche del motivo di questo ritorno in un momento particolare, considerando che solo poche settimane fa aveva criticato aspramente la situazione finanziaria dell'azienda, lamentando una perdita di 100 milioni di euro al mese.

In passato, Ruggeri aveva affermato di non aver bisogno di soci, sostenendo di poter gestire l'Ilva al 100% da solo, ma ora sembra aver cambiato idea. Ha parlato della necessità di un investimento di 500 milioni di euro per rilanciare l'attività, garantendo che li restituirà senza richiedere aiuti o benefici.

Tuttavia, l'ammontare degli investimenti necessari per mantenere in vita l'Ilva, anche solo per pochi mesi, sembra insufficiente. Nonostante ciò, Ruggeri è attivo nella comunicazione, ma le cifre del suo piano per l'Ilva rimangono poco chiare e variabili, con potenziali ripercussioni sulla vita di circa 8.000 dipendenti. Parallelamente, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha difeso l'uso del termine 'intercettazioni' nel suo ultimo libro, criticando l'impiego dei trojan nelle indagini per corruzione.

In un contesto diverso, si evidenzia il ruolo in evoluzione del farmacista nel sistema sanitario nazionale, soprattutto dopo la pandemia. Andrea Mandelli, presidente della Fofi, ha sottolineato come il farmacista sia diventato un punto di riferimento per i cittadini e come il suo impegno si estenda alla sostenibilità ambientale, promuovendo un approccio circolare al recupero e al riciclo.

Questo impegno si concretizza anche attraverso progetti come ReMed, un'iniziativa di collaborazione pubblico-privato che raccoglie le penne da insulina usate per il riciclo dei materiali, con l'obiettivo di espandersi oltre le 14 città italiane attualmente coinvolte. L'iniziativa dimostra il ruolo fondamentale dei farmacisti nella società e nella protezione dell'ambiente. Il progetto ReMed, partito da alcune grandi città, si sta estendendo a numerosi altri comuni italiani per la raccolta delle penne da insulina usate.

Gaetano Manfredi, presidente dell'Anci e sindaco di Napoli, ha evidenziato l'importanza di questa collaborazione tra comuni e aziende per trasformare i rifiuti speciali in risorse, evitando che vengano dispersi nell'indifferenziata e causando problemi ambientali. L'Anci è in prima linea nella transizione ambientale e nella gestione sostenibile dei rifiuti, e l'attività di raccolta speciale nelle farmacie contribuisce significativamente a questo percorso.

Ad oggi, il progetto ha raccolto 1,5 tonnellate di materiali, e si prevede un impatto ancora maggiore con il coinvolgimento di un numero maggiore di città. ReMed rappresenta un esempio di economia circolare applicata alla salute, in linea con la strategia 'Circular for Zero - the new era' di Novo Nordisk





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