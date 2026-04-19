Alessandro Venturelli: il dolore dei genitori e la speranza dopo cinque anni dalla scomparsa

Roberta e Roberto Venturelli, genitori di Alessandro, scomparso nel 2020, raccontano a 'Verissimo' la loro straziante ricerca, il dolore e la speranza di ritrovare il figlio. Un appello accorato al Governo per accendere i riflettori sul problema delle persone scomparse.

Roberta e Roberto Venturelli, genitori di Alessandro, il giovane scomparso misteriosamente da Sassuolo nel dicembre 2020, continuano la loro straziante ricerca. Ospiti nel salotto televisivo di ' Verissimo ', hanno condiviso il profondo dolore e la speranza incrollabile di ritrovare il loro figlio. Le parole di Roberta Venturelli risuonano con un amore incondizionato: 'Qualunque cosa sia successa nella sua mente, io sono orgogliosa di lui, questo è il messaggio che vorrei gli arrivasse'. Ha aggiunto la madre, con un velo di tristezza negli occhi: 'Quella mattina avevamo litigato, ma è stata una discussione creata da lui, nella sua testa sapeva che quel giorno sarebbe andato via'. Roberto Venturelli ha descritto i giorni precedenti alla scomparsa: 'Era strano da una decina di giorni. Il sabato stava preparando qualcosa, la determinazione per fare una cosa di quel tipo lì sembra legata al fatto che fai un'azione perché dall'altra parte c'è qualcuno che comunque ti appoggia'.

Roberta ha confessato la paura che Alessandro celava: 'Aveva paura, non siamo riusciti a farci dire cosa gli faceva paura, di chi aveva paura'. Sono trascorsi cinque anni, ma i genitori non riescono ancora a trovare una spiegazione al vuoto lasciato da Alessandro. Le parole di Roberta sono cariche di incredulità e sofferenza: 'Avevamo un ottimo rapporto con lui, trasparente, soprattutto con me, quindi io, Silvia, non riesco a capire. Sono passati più di cinque anni e continuo a non capire'.

La donna, visibilmente commossa, ha aggiunto: 'Ci viene da dire che lui sia con qualcuno, perché da solo è impossibile, non crediamo sia un clochard. A Torino ci sono state sessanta segnalazioni, un altro ragazzo era scomparso e l'ho messo in contatto con la sua mamma e in quel momento ero felice perché comunque avevo fatto per un'altra mamma quello che un giorno mi auguro venga fatto per me'. Il grido d'aiuto della madre è disperato ma pieno di forza: 'Io cerco mio figlio e lo continuerò a cercare con tutta la mia forza. È la mia ragione di vita. Trascorro le mie notti sul divano e chiedo 'Ale dove sei? Mandami un piccolo segnale'. Ne abbiamo bisogno, Silvia, non è più vita questa, soprattutto dopo questo aneurisma celebrale che è stata una prova durissima. Sono tornata a vivere perché ho bisogno di mio figlio, di un segnale da parte sua. Concludo chiedendo aiuto al Governo, dicendo che il problema scomparsi esiste. Nel mio piccolo, combatterò fino alla fine'.

La loro testimonianza è un monito sulla realtà delle persone scomparse, un dolore che non conosce tempo e che lascia ferite indelebili nelle famiglie. La storia di Alessandro Venturelli, scomparso da Sassuolo nel dicembre 2020, è un caso ancora irrisolto che continua a tormentare i suoi genitori, Roberta e Roberto. La loro partecipazione a 'Verissimo' ha offerto uno spaccato commovente del loro dolore e della loro incessante speranza.

Roberta ha espresso un profondo orgoglio per suo figlio, indipendentemente dalle circostanze della sua sparizione, sottolineando il desiderio che questo messaggio raggiunga Alessandro ovunque egli sia. Le parole della madre dipingono un quadro di crescente disagio in Alessandro nei giorni precedenti alla sua scomparsa, suggerendo una decisione maturata interiormente e forse motivata da un sostegno esterno. Roberto ha corroborato questa impressione, parlando di un atteggiamento insolito e di una determinazione che lasciava presagire un'azione importante.

La paura, non espressa ma palpabile, era un'altra componente presente nella vita di Alessandro, un timore che i genitori non sono riusciti a comprendere appieno. La mancanza di risposte concrete a distanza di cinque anni ha acuito la sofferenza della famiglia, specialmente per Roberta, che fatica a conciliare il loro profondo legame trasparente con l'inspiegabile assenza del figlio. La teoria che Alessandro possa essere con qualcuno è un barlume di speranza in un mare di incertezza, una credenza che esclude l'idea di una vita da senzatetto.

L'empatia di Roberta si estende ad altre famiglie che vivono lo stesso dramma, come dimostra il suo gesto di aiutare un'altra madre a mettersi in contatto con i genitori di un ragazzo scomparso, sperando in un futuro simile per sé. La determinazione di Roberta a non arrendersi mai è encomiabile, nonostante le avversità personali, come la grave condizione di salute che l'ha colpita. La sua battaglia è per ritrovare Alessandro e per portare alla luce la grave problematica delle persone scomparse, chiedendo un intervento concreto da parte delle istituzioni. Il suo appello finale è un grido di speranza e una richiesta di aiuto per una situazione che affligge numerose famiglie italiane.





MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alessandro Venturelli Scomparsi Genitori Verissimo Roberta Venturelli

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Roberto Calderoli compie 70 anni: vita e carriera politica del ministroLeggi su Sky TG24 l'articolo Roberto Calderoli compie 70 anni: vita e carriera politica del ministro

Read more »

'Leila': la recensione del filmLEILA Genere: romanzo di formazione ✦✦✦ Di e con: Clementina Abba Legnazzi, Alessandro Abba Legnazzi, Giada Vincenzi Come realizzare un film privatissimo (co-firmato con la figlia, girato nella casa dei nonni) e fare in modo che parli a tutti? Alessandro Abba Legnazzi, una carriera da documentarista, fumettista, animatore...

Read more »

Un Posto al Sole: Roberto Ferri non è decisamente il padre dell'annoLe puntate di Un Posto al Sole ci stanno mostrando quanto Roberto Ferri non abbia ancora compreso come essere il padre che Cristina merita. Vediamo insieme perché!

Read more »

Nella seconda puntata di 'Roberta Valente' Stefano è in piena crisi prematrimonialeRoberta Valente, la notaia più famosa di Sorrento, torna questa sera su Rai 1 (alle 21.30) con la seconda puntata della serie interpretata da Maria Vera Ratti e Alessio Lapice, gli attori noti per Il Commissario Ricciardi e Imma Tataranni.

Read more »

Claudio Benedetti è il nuovo segretario generale della Uil Funzione pubblica di RomaSono stati eletti anche i segretari Mirko Anconitani, Alessandro Cammino, Irene Meloccaro, Cristian Spera e il tesoriere Alessandro Mattei.

Read more »

Alessandro Venturelli scomparso da 5 anni, mamma Roberta: «Ho avuto un aneurisma, 40 giorni in coma, ma il pensiero era per mio figlio»Cinque anni senza una risposta. Cinque anni senza una voce, una telefonata, una certezza. La...

Read more »