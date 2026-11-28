Analisi finanziaria del gruppo di Alessia Marcuzzi nel 2025: ricavi di Luce Beauty, perdite di Mito & Co. e ruolo chiave della famiglia nel sostegno economico.

Alessia Marcuzzi ha dichiarato con chiarezza che il suo focus futuro si sposterà principalmente sull'imprenditoria digitale, un settore in cui si definisce particolarmente appassionata. Durante un'intervista rilasciata ad Alessandro Cattelan su YouTube, la conduttrice ha confermato la volontà di diversificare ulteriormente i propri interessi professionali, mantenendo però un legame stabile con i principali progetti televisivi che la hanno resa celebre negli anni.

La transizione dal palcoscenico al digitale

Alessia Marcuzzi è stata una delle prime figure dello spettacolo italiano a comprendere il potenziale economico della commistione tra popolarità mediatica e creazione di marchi propri. La presentatrice ha costruito il suo intero perimetro aziendale attorno a tre società fondamentali: Mito & Co., Lapinella e Lapinella & Co. Questo approccio innovativo le ha permesso di passare dal ruolo di semplice testimonial a quello di direttrice creativa e proprietaria di brand veri e propri.

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La strategia di Marcuzzi ha anticipato un fenomeno di mercato in forte ascesa negli ultimi dieci anni, caratterizzato dal reinventarsi di molte conduttrici televisive come imprenditrici digitali. Collezge come Marcuzzi hanno sfruttato i social media come ponte naturale tra l'immagine televisiva e il carrello dell'e-commerce, testando direttamente i prodotti e fidelizzando una platea di clienti attratti da una confidenza percepita come domestica.

Evoluzione dei brand e struttura societaria

Il percorso imprenditoriale di Alessia Marcuzzi è iniziato nel 2012 con il contributo alla fondazione di Marks & Angels, un marchio dedicato alla pelletteria e agli accessori in pelle. La showgirl ha acquisito il pieno controllo del brand nel 2015, lanciandolo contestualmente al blog La Pinella, un'iniziativa all'avanguardia che ha sfruttato il periodo d'oro delle fashion blogger per consolidare la presenza online. Successivamente, nel 2020, è entrata nel settore della bellezza con il lancio di Luce Beauty, intercettando il trend della skincare in esplosione sui social network.

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Il modello di business scelto per questi progetti è il Direct-to-Consumer, che prevede la vendita diretta online senza passare dalla distribuzione tradizionale nei negozi fisici. Questa scelta garantisce ai fondatori margini maggiori e la possibilità di custodire l'identità del marchio attraverso un rapporto diretto con il cliente, fondamentale in un mercato concorrenziale dove la sola notorietà non basta a distinguersi.

Analisi finanziaria di Mito & Co. nel 2025

Dietro il marchio di pelletteria Marks & Angels si nasconde Mito & Co. S.r.l., una realtà a conduzione familiare guidata dall'amministratore unico e amministratore delegato Eugenio, padre di Alessia Marcuzzi. La struttura societaria vede la presentatrice detenere la quota di maggioranza al 70%, mentre il padre Eugenio e la madre Immacolata Antonietta Donatelli detengono ciascuno il 15%. L'amministrazione è supportata da un team di tre dipendenti diretti che operano sotto la supervisione paterna.

I dati finanziari recenti evidenziano una fase complessa per il settore. Nel 2025 Mito & Co. ha registrato un fatturato di 692.934 euro, segnando un calo del 25,9% rispetto al 2024. L'esercizio si è chiuso con un risultato operativo negativo di 166.031 euro e una perdita complessiva di 168.537 euro, un andamento che rispecchia la flessione del 2,4% del comparto tessile e abbigliamento in Italia nel 2025.

Il sostegno familiare e il motore di Luce Beauty

Nonostante le difficoltà operative, la famiglia ha svolto un ruolo cruciale di sostegno finanziario. Per coprire la perdita, i soci hanno messo sul piatto circa 190mila euro tra risorse accantonate e rinunce a crediti, dimostrando una volontà concreta di accompagnare l'azienda in questa fase impegnativa. Questo intervento diretto testimonia l'impegno del nucleo familiare nel mantenere in vita il progetto imprenditoriale del settore pelletteria.

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Il volume d'affari più rilevante rimane tuttavia nel settore della bellezza, dove la struttura societaria è organizzata su due livelli. Lapinella S.r.l., partecipata per il 70% da Alessia Marcuzzi e per il 15% da ciascun genitore, detiene il 55% di Lapinella & Co. S.r.l., la vera mano commerciale del brand Luce Beauty. Il restante 45% appartiene a soci terzi, tra cui Match Point S.r.l. al 40% e Campesato Cesarini & Partners S.r.l. al 5%.

Luce Beauty si conferma il motore principale delle attività commerciali di Alessia Marcuzzi, con ricavi registrati nel 2025 pari a 1,7 milioni di euro. Questa performance positiva contrasta con i risultati del settore pelletteria, consolidando la posizione del brand di cosmesi come pilastro finanziario del gruppo imprenditoriale della conduttrice.