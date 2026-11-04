Alessia Marcuzzi e il tradimento: la confessione a Vanity Fair sul flirt con Stefano De Martino

Alessia Marcuzzi svela a Vanity Fair il suo punto di vista sul tradimento in amore, ricollegandosi alle voci su Stefano De Martino e confermando la sua nuova vita con Tiago Schietti.

Alessia Marcuzzi ha catturato l'attenzione del pubblico italiano con una confessione senza filtri durante un'intervista pubblicata su Vanity Fair. La conduttrice televisiva, nota per il suo ruolo al Festival di Sanremo, ha scelto di rispondere con onestà radicale a domande delicate sulla lealtà personale e sulle dinamiche relazionali moderne.

La confessione diretta sul tradimento

Quando è stata interpellata specificamente riguardo alla questione del tradimento, Alessia Marcuzzi non ha esitato a delineare una netta distinzione tra la sfera dell'amicizia e quella romantica. Ha dichiarato esplicitamente che in ambito amicale mantiene una fedeltà assoluta, affermando categoricamente di non tradire mai i propri cari. Tuttavia, ha ammesso senza mezzi termini di aver commesso atti di infedeltà nel contesto delle relazioni amorose.

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La rivelazione più intrigante emerge dalla successiva riflessione della showgirl cinquantatreenne, che ha espresso una preferenza psicologica precisa. Se costretta a scegliere, Alessia Marcuzzi ha sottolineato come preferirebbe essere la parte tradita piuttosto che colui che tradisce. Questa posizione deriva dal desiderio di mantenere il controllo morale sulla situazione, ovvero la capacità di decidere se concedere o meno il perdono all'infedele.

Riemergono le voci su Stefano De Martino

Le parole rilasciate alla rivista hanno immediatamente riattivato l'interesse dei media verso le indiscrezioni legate a Stefano De Martino, attuale conduttore del Festival di Sanremo. Il nome dell'attore e ballerino è tornato a circolare nei gossip come possibile riferimento concreto alle sue dichiarazioni sull'infedeltà maschile, creando un forte parallelismo con le speculazioni degli anni passati.

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Le origini di queste voci risalgono al 2018, periodo in cui Alessia Marcuzzi conduceva Isola dei Famosi mentre Stefano De Martino era ospite proveniente dall'Honduras. La collaborazione professionale tra i due aveva generato sospetti iniziali, alimentati da notizie circolate nell'ambiente dello spettacolo che lasciavano intendere uno sviluppo emotivo oltre la semplice amicizia lavorativa.

Il ruolo di Belen Rodriguez nelle speculazioni

La vicenda ha avuto un nuovo picco di visibilità nel 2020 quando Dagospia ha rilanciato le notizie, collegandole direttamente alla crisi coniugale tra Stefano De Martino e la moglie Belen Rodriguez. In quel frangente, le indagini giornalistiche avevano cercato di stabilire nessi causali tra le presunte vicende extraconiugali e il deterioramento del matrimonio della coppia celebre.

Un elemento cruciale in questa narrazione mediatica è stato il comportamento di Belen Rodriguez nel 2024. Quando un fan ha posto una domanda diretta sui social network riguardo a quel presunto flirt storico, l'imprenditrice argentina ha risposto con una sola parola: "Confermo". Questo intervento ha riacceso definitivamente i riflettori sulle accuse implicite, anche se né lei né Alessia Marcuzzi hanno mai fornito dettagli ufficiali o conferme giuridiche sulle specifiche azioni avvenute.

La nuova relazione con Tiago Schietti

Al di là delle polemiche e dei retroscena storici, una certezza consolidata riguarda la vita sentimentale attuale di Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha trovato serenità e nuovo amore accanto a Tiago Schietti, un uomo di circa quaranta anni originario del Brasile. La presenza di questo partner rappresenta un capitolo chiuso rispetto ai tormenti del passato e un segno di rinnovata felicità personale.

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Tiago Schietti opera professionalmente come Direttore Esecutivo presso Supernova Capital Gestão de Recursos, un'azienda brasiliana specializzata nella gestione di investimenti immobiliari e credito strutturato. Le fonti indicano che l'uomo possiede anche competenze sportive specifiche, essendo un esperto praticante di jiu-jitsu, abilità che ne arricchiscono il profilo pubblico.

Il background familiare del nuovo compagno

Il percorso biografico di Tiago Schietti include un precedente matrimonio con Kika Laffranchi, figura nota nello sport professionistico. Kika è un'atleta affermata ed è figlia di multimilionari brasiliani molto influenti nel panorama economico locale, il che colloca la famiglia del nuovo partner in un contesto di elevato status sociale ed economico.

Questa nuova fase della vita di Alessia Marcuzzi si distingue nettamente dalle incertezze del periodo in cui era sposata con Paolo Calabresi Marconi, da cui si è separata nel 2022. La chiarezza con cui gestisce la propria narrativa pubblica suggerisce una maggiore stabilità emotiva e una volontà di guardare avanti, lasciando dietro di sé le controversie legate ai nomi precedenti.