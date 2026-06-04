Alessia Succo, la teenager che vola sui 100 ostacoli: debutto in Diamond League a 17 anni

Ritratto di Alessia Succo, la giovane promessa italiana dei 100 metri ostacoli che a 17 anni debutta in Diamond League, tra tecnica pulita, maturità e sogni olimpici.

Alessia Succo , nata nel 2009, è la nuova stella dell' atletica leggera italiana. A soli 17 anni e 117 giorni, è diventata la più giovane italiana di sempre a scendere in pista in una tappa di Diamond League , il circuito internazionale d'élite.

Un battesimo del fuoco che corona una stagione all'aperto impressionante, vissuta con i piedi sulla terra e gli occhi fissi sul traguardo. La piemontese ha riscritto la storia dell'atletica azzurra con una naturalezza disarmante, portando una ventata di freschezza in una disciplina tecnica e rigorosa come i 100 metri ostacoli. Vederla correre restituisce un'idea di leggerezza insolita. Alessia non scavalca l'ostacolo di forza: lo accarezza, riducendo al minimo i tempi di volo per scaricare subito tutta la potenza sul tartan.

I risultati di questa pulizia tecnica si leggono nei numeri che sta collezionando. Solo pochi giorni fa, sulla pista di Bressanone, ha impressionato gli addetti ai lavori con una prestazione che conferma le sue doti. Passata dalla fatica del mezzofondo alla rapidità pura dei blocchi di partenza, l'atleta della Settimese sta dimostrando che, oltre alle doti fisiche, le qualità tecniche sono fondamentali anche per le gare di velocità.

Il suo allenatore Pierluigi Crisai la guida in sessioni quotidiane, mentre Alessia frequenta il terzo anno di scuola superiore, dopo un cambio di percorso dallo scientifico per conciliare studio e sport. C'è un dettaglio che svela la maturità profonda della nuova generazione dell'atletica italiana, una Generazione Alpha che ragiona fuori dai vecchi schemi della rivalità tossica.

Le cronache sportive cercano spesso il dualismo a tutti i costi, ma Alessia ha smontato la narrazione parlando di una complicità vera, fatta di divertimento condiviso e stimoli reciproci in cui l'invidia non trova spazio. Il suo idolo assoluto è Sydney McLaughlin-Levrone, la leggenda dei 400 ostacoli, per la capacità di gestire gli infortuni, la forza psicologica nel superare i momenti bui e la costanza nel ricostruirsi.

È l'idea che il carattere conti più del talento, una lezione di sportività che Alessia Succo applica ogni volta che scende in pista. La sfida dello Stadio Olimpico alza l'asticella in tutti i sensi. Stasera i dieci ostacoli passano dai 76 centimetri delle gare giovanili agli 84 centimetri delle professioniste, un salto strutturale che sposta i riferimenti tecnici del passaggio della seconda gamba.

Per Alessia Succo questa notte romana non deve essere una caccia ossessiva al risultato, ma un'opportunità per assaporare la scena mondiale e continuare a crescere, tra i banchi di scuola e i traguardi mondiali. La sua routine ordinaria, fatta di tifo dei compagni, scaramanzie adolescenziali e l'arrivo sempre prima al campo di allenamento, rappresenta la sua ancora di salvezza, il modo più efficace per non perdersi nei feed dei social e per presentarsi ogni giorno come la prima ad arrivare e l'ultima ad andarsene





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