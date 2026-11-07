Alessio Bernabei: dalla rinascita a Follya ai sogni musicali con Justin Timberlake

Alessio Bernabei parla della sua evoluzione da teen idol a Follya, del rapporto con Maria De Filippi e dei futuri progetti musicali internazionali.

Alessio Bernabei ha inaugurato un nuovo capitolo artistico tra il 2025 e il 2026, concentrandosi su brani profondamente introspettivi che segnano una netta rinascita personale. L'artista ha abbandonato la frenetica rincorsa ai numeri di ascolto e alla competitività di eventi come Sanremo per ritrovare la serenità nella vita quotidiana.

Questa fase di introspezione ha permesso a Bernabei di metabolizzare i traumi legati al suo passato da teen idol. Il cantante si definisce ora come una persona che ha fatto pace con le diverse identità artistiche vissute, passando dal fragore dei concerti di massa alla calma di uno studio di registrazione, dove la sincerità senza filtri diventa la priorità creativa.

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L'origine artistica nei cimiteri e la protezione interiore

La radice della sensibilità musicale di Bernabei affonda nell'infanzia, quando si sentiva diverso dagli altri e trovava rifugio nei cimiteri. Questo interesse giovanile, influenzato dal fascino di Tim Burton e da un'identità che lui stesso paragona a Mercoledì Addams, ha funto da scudo protettivo contro l'incomprensione esterna.

Il vero amore per la musica e le colonne sonore è nato grazie all'osservazione dei cartoni animati Disney, imposti dalla madre. Questo contrasto tra un mondo interiore oscuro e la dolcezza delle composizioni Disney ha creato un equilibrio emotivo complesso che Bernabei porta ancora oggi nella sua produzione artistica e nella sua visione del mondo.

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Rifiuto della fama effimera e salute mentale

Il ricordo del 2013 rimane cruciale, quando Bernabei aderì come primo artista alla storia del programma Amici, coronando un sogno iniziato con la band Dear Jack a quattordici anni. Tuttavia, questa popolarità immediatagli ha insegnato una lezione dolorosa: basare l'autostima sui numeri di successo porta a una crisi quando i trend declinano.

A trentaquattro anni, Bernabei considera una benedizione il ritorno a una vita normale, priva di firme discografiche quotidiane o store affollati. Ha riconosciuto che la mania da teen idol ha lasciato traumi reali, portando a comprendere che esercitare il mestiere per puro egoismo non offre soddisfazione, mentre aiutare gli altri attraverso la musica è uno scopo superiore.

Il legame indissolubile con Follya e Maria De Filippi

Il nuovo gruppo Follya, che include gli ex Dear Jack, non è morto ma è stato trasformato. Nonostante due componenti abbiano scelto strade diverse e il gruppo abbia affrontato momenti di tensione e demoni interni, il nucleo affettivo resiste. Con Alessandro e Riccardo si mantiene un rapporto frequente, culminato in presenze sul palco durante i concerti solisti di Bernabei.

Per Bernabei, il ritorno ad Amici rappresenta un'emozione simile al ritorno a scuola, con Maria De Filippi che funge da preside e madre artistica. La relazione con la sua madre biologica è altrettanto significativa, poiché lei è la critica più severa: se una sua canzone non piace a lei, il brano non viene pubblicato, garantendo uno standard di qualità rigoroso.

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Futuri progetti e collaborazioni internazionali

Guardando al futuro, l'obiettivo principale di Bernabei è rendere la sua musica un appuntamento fisso per i fan, condividendo brani che risuonano con le loro stesse esperienze emotive. Celebra la vita quotidiana con una nuova maturità, distaccandosi dall'ansia della competizione per abbracciare una prospettiva più equilibrata e duratura.

Le sue ambizioni creative includono collaborazioni con grandi nomi della scena internazionale, citando esplicitamente Giorgia e Justin Timberlake come ideali partner di lavoro. Questo sogno d'autore riflette una visione matura del settore, dove la qualità della composizione prevale sulla viralità temporanea, segnando una chiusura definitiva con il passato turbolento.