Alessio Bernabei e il nuovo singolo Asociale: tra relazioni tossiche e riscatto personale

Intervista esclusiva ad Alessio Bernabei sul suo nuovo singolo Asociale, sul percorso artistico da Amici a Sanremo, sulle esperienze lavorative giovanili e sulla consapevolezza raggiunta attraverso la terapia psicologica.

Alessio Bernabei, cantautore di Viterbo nato nel 1992, presenta il suo nuovo singolo Asociale, un brano intimo che esplora le dinamiche emotive delle relazioni moderne.

Dinamiche delle relazioni tossiche e percorso artistico

La canzone nasce dal confronto tra le difese costruite nel corso degli anni e la possibilità di instaurare un legame diverso, più sano e autentico. Bernabei racconta come l'abitudine a relazioni tossiche possa trasformare gli alti e bassi in carburante emotivo, portando a confondere l'intensità con il dolore e l'instabilità con il sentimento vero. Il percorso artistico di Alessio è iniziato da giovane, forse troppo presto, senza filtri e con un certo grado di inesperienza.

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Il suo nome è diventato famoso grazie alla partecipazione a Amici, dove ha trovato successo e notorietà, dopo un'esperienza meno fortunata con X Factor. La sua consacrazione è avvenuta a Sanremo, dapprima con i Dear Jack e successivamente con una carriera da solista che ha conosciuto alti e bassi. Bernabei ammette di essersi sentito orgoglioso del proprio percorso, definendo il suo nome di battesimo parte integrante della sua identità artistica.

Riconosce che, nonostante i cambiamenti nel modo in cui viene chiamato, l'entusiasmo rimane lo stesso ogni volta che i fan lo fermano per parlare di una sua canzone. Durante il periodo di massima popolarità, non si è montato la testa ma ha indossato una maschera protettiva per gestire la responsabilità della fama precoce, nascondendo le sue paure e i suoi attacchi di panico dietro un sorriso costante.

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Amici ha rappresentato una scuola fondamentale per la sua formazione professionale, dove ha conosciuto grandi professionisti della musica come Pino Perris. Elogia Maria De Filippi per la sua dedizione totale al lavoro, considerandola un esempio di come l'impegno porterà sempre a traguardi significativi. Prima di dedicarsi interamente alla musica, Bernabei ha svolto lavori tradizionali come idraulico e barbiere, esperienze che definisce brevi parentesi utili per mettere da parte qualche soldo, ma che lo hanno anche insegnato la disciplina.

Licenziamento da idraulico e lancio singolo solista

Ha rivelato di essere stato licenziato come idraulico per via della sua distrazione, passando troppo tempo al telefono e perdendo gli attrezzi. La decisione di lanciare Asociale come singolo solista è arrivata dopo due anni di indecisione, poiché inizialmente non si sentiva pronto a lasciare il gruppo Follya. Il brano affronta temi come la solitudine, che da bambino era una protezione, e la dipendenza affettiva, scoperta grazie alla psicoterapia.

La metafora delle ali di cartapesta descrive la fragilità del successo superficiale e la necessità di accettare la gravità della vita reale, trovando fortuna nel toccare il fondo per apprezzare le piccole cose.