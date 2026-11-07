Alessio Bernabei pubblica Everest, nuovo singolo dopo la pausa creativa

Il cantautore tarquiniano, ex frontman dei Dear Jack, torna a pubblicare musica dopo tre anni con Everest, un brano che riflette il suo percorso di crescita interiore.

Alessio Bernabei torna a incidere e a pubblicare musica con il singolo Everest. Il cantautore originario di Tarquinia, nato nel 1992, presenta questo nuovo brano dopo un periodo di pausa durata tre anni. La pubblicazione arriva a distanza di tempo dall'uscita del singolo in radio Trinidad, avvenuta durante l'estate passata. Questa uscita segna un ritorno ufficiale alle scene musicali per l'artista, che ha dedicato gli ultimi mesi a un'indagine introspettiva.

Il percorso creativo e la scelta dello studio

La genesi del nuovo progetto nasce da una necessità di espressione personale. Bernabei ha raccolto spartiti e testi, chiudendosi in studio per dare forma alle sue nuove emozioni. L'artista ha dichiarato di sentirsi cresciuto e di aver sviluppato un legame più profondo con la spiritualità. Questa evoluzione interiore lo ha portato ad allontanarsi da una casa discografica che non percepiva a pieno la sua visione artistica in un momento di incertezza personale.

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Il processo creativo è stato anche un modo per elaborare il vissuto degli ultimi anni. L'artista ha raccontato di essersi sentito inizialmente frastornato dai mesi di pandemia. Durante il primo lockdown, trascorso a Milano, ha dedicato molto tempo alla riflessione. Pur citando un'analogia con il personaggio di Tom Hanks in Cast Away, ha evidenziato come quel periodo abbia generato aspetti positivi utili al suo sviluppo successivo.

Retrogeneesi professionale e successi precedenti

Prima di intraprendere questa carriera da solista, Bernabei ha consolidato la sua esperienza come ex frontman del gruppo Dear Jack. Con questa formazione ha ottenuto riconoscimenti significativi, tra cui il premio della critica ad Amici di Maria De Filippi. I live del gruppo hanno riempio stadi famosi come lo Stadio Olimpico di Roma e lo Stadio San Siro di Milano.

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La carriera discografica del cantante ha toccato anche l'Arena di Verona, dimostrando la solidità del suo appeal sul territorio nazionale. Ha partecipato a due edizioni del Festival di Sanremo, consolidando la sua presenza nel panorama musicale italiano. Nell'ultima partecipazione, si è presentato come artista solista con il brano Noi siamo infinito. Questa tappa ha aperto la strada alla sua attuale autonomia creativa.

Il significato di Everest e le prospettive future

Con Everest, Bernabei vuole condividere con il pubblico le sue nuove sensazioni maturate negli ultimi anni. Il titolo del brano sembra riflettere l'idea di un viaggio verso una meta personale. L'artista ha scritto diversi brani in questo periodo, cercando di catturare l'essenza del suo percorso di crescita. La pubblicazione di Everest rappresenta quindi il primo capitolo di una nuova fase artistica.

Il ritorno di Bernabei è atteso dai fan che hanno seguito la sua evoluzione nei Dear Jack e nelle sue sperimentazioni soliste. La scelta di concentrarsi su testi e melodie in uno studio dedicato suggerisce un approccio maturo e consapevole. Questo singolo inaugura un periodo in cui l'artista potrà esplorare ulteriormente le tematiche spirituali e personali.

Il mondo della musica italiana osserva con interesse questo ritorno dopo tre anni. L'esperienza accumulata nei tour principali e nelle trasmissioni televisive fornisce a Bernabei una base solida per il nuovo progetto. La sua storia, dal Premio della Critica ad Amici alle partecipazioni al Festival di Sanremo, testimonia la sua capacità di adattarsi e rinnovarsi. Everest si pone come un ponte tra il passato del cantante e le sue future esplorazioni artistiche.

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La data di uscita ufficiale conferma l'importanza strategica di questo lancio nel panorama musicale. Bernabei, classe 1992, dimostra di saper gestire i tempi artistici con precisione. La sua decisione di prendersi una pausa per riflettere si rivela vincente per la qualità del materiale proposto. Il pubblico potrà ascoltare Everest come testimonianza di un percorso di maturazione personale e professionale.