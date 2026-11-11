Alex Britti critica la musica moderna: offese a Ultimo, Ligabue e Dylan

Alex Britti lancia un duro attacco alla musica dominata dai social. Critiche ad Ultimo per il pianoforte, a Ligabue per gli accordi e a Bob Dylan per lo stile.

Alessandro Britti, noto chitarrista e cantautore romano, ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it in cui esprime con fermezza la sua visione sull'attuale industria musicale. L'artista mette sotto accusa un sistema che privilegia i numeri delle piattaforme digitali rispetto al valore intrinseco delle composizioni sonore.

Secondo Britti, la tendenza attuale giudica la qualità della musica attraverso le visualizzazioni sui social network, come se i dati statistici potessero giustificare qualsiasi prodotto artistico. Questa critica si traduce in commenti diretti verso alcuni colleghi di spicco del panorama italiano e internazionale.

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Le critiche ad Ultimo e Ligabue

Uno dei passaggi più incisivi dell'intervista riguarda il giovane cantautore Ultimo. Britti suggerisce pubblicamente che il musicista dovrebbe frequentare un corso di pianoforte, implicitamente criticando le sue competenze tecniche allo strumento. Questa osservazione fa parte di un quadro più ampio in cui l'artista romano contesta la semplicità armonica percepita in molte produzioni contemporanee.

Nel mirino finisce anche Ligabue, citato da Britti come esempio emblematico di un approccio compositivo basato su un numero limitato di elementi musicali. Il chitarrista sottolinea che il problema non risiede esclusivamente nello stile dei singoli artisti, ma nel peso crescente dei risultati commerciali e delle metriche digitali nella valutazione del talento.

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L'incontro telefonico con Mina

La narrazione di Britti include anche aneddoti personali e interazioni con figure leggendarie dello spettacolo. Un episodio particolare riguarda una conversazione telefonica con Mina, artista fondamentale per la storia della musica italiana. I due hanno parlato diverse volte, ma durante una chiamata specifica la cantante è riuscita a sorprendere il collega rompendo le sue aspettative.

Britti aveva composto il brano "Oggi sono io" dedicato a Massimiliano Pani, figlio dell'artista. Quando chiamò per parlare con il signor Pani, dall'altra parte rispose una donna che si presentò come segretaria, affermando che il destinatario era occupato. La conversazione continuò senza che Britti riconoscesse la voce dell'interlocutrice.

Successivamente, l'artista rivelò di essere stato ingannato dalla通话, poiché aveva la sensazione di parlare con una ragazza molto più giovane. Questo episodio evidenzia come persino le figure iconiche possano nascondere aspetti inaspettati nelle loro dinamiche relazionali professionali.

Infanzia e rifiuto dello spettacolo commerciale

Dietro il successo professionale di Alex Britti si cela un'infanzia trascorsa in una Roma diversa da quella attuale. Il musicista iniziò a suonare la chitarra all'età di sette anni, uno strumento che portava regolarmente a scuola, dove veniva spesso sequestrato dagli insegnanti. A undici anni vinse un concorso televisivo per bambini, mentre a dodici iniziò a esibirsi nelle piazze.

Le esperienze successive includono le domeniche al Folk Studio, collaborazioni con Roberto Ciotti e Louisiana Red, nonché soggiorni all'estero. Britti ricorda come la passione per la musica lo abbia tenuto lontano da ambienti pericolosi, salvandolo dalle conseguenze devastanti della droga che colpiva molti coetanei. La musica, afferma, lo ha tolto dalla strada.

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Una scelta controcorrente significativa avvenne nel 2003, dopo il festival di Sanremo e l'album "7000 caffè". Gli venne proposto un tour con ballerine, megaschermi ed effetti speciali, ma Britti rifiutò. La decisione fu dettata dalla volontà di non trasformare i concerti in spettacoli lontani dalla sua identità musicale, definendosi mai una popstar né una rockstar.

Giudizi su Bob Dylan e nuovi progetti

Britti considera Bob Dylan un artista fondamentale, ma critica aspramente le sue esibizioni recenti. Secondo il chitarrista, Dylan avrebbe dato troppo spazio ai propri capricci negli ultimi anni, specialmente negli assoli di pianoforte e organo. Non apprezzò neppure l'atteggiamento mostrato durante l'incontro con Papa Leone XIV, quando Dylan non si sarebbe tolto il cappuccio.

Intanto, l'attività creativa continua. Il 6 novembre è uscito "Siamo diversi", nuovo singolo degli Sugarfree, per cui Britti ha curato la parte musicale e suonato le chitarre. Il brano affronta temi come guerre, razzismo, estremismi e abusi di potere, con un suono aggressivo voluto dall'artista per accompagnare il testo scritto da Matteo Amantia.

Britti manifesta chiaramente il suo disgusto per qualsiasi forma di violenza, distinguendo tra il legittimo diritto di manifestare e atti distruttivi come la rottura di vetrine o il saccheggio. Per l'artista, questi gesti non possono essere considerati forme di ribellione politica, confermando la sua posizione etica ferma contro ogni tipo di illegalità.