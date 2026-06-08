Alex e Makka, due storie di legittima difesa: il percorso del dolore e della rinascita

Due giovani, Alex e Makka Sulaev, sono stati assolti per legittima difesa dopo aver ucciso i loro padri. La storia di Alex, ormai的超

Il racconto di due storie parallele legate da un destino comune: quella di Alex e di Makka Sulaev , entrambi assolti con la formula della legittima difesa dopo aver ucciso i propri padri in circostanze drammatiche.

Alex, ormai lontano dagli anni bui del processo, ha ritrovato una parvenza di normalità e guarda al futuro con speranza, pur portando dentro una cicatrice indelebile. Makka, invece, si trova ancora ad affrontare le aule di tribunale, con una condanna in primo grado da ribaltare e un dolore profondo da elaborare.

Le loro esperienze si intrecciano in un dialogo immaginario ma carico di significato, dove i consigli di chi ha già percorso quella strada diventano un faro per chi ancora naviga in acque tempestose. IlAWAR





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