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Alex Wyse: il lombardo di 25 anni che ha vinto 'Rockstar' e pubblica il suo secondo disco

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Alex Wyse: il lombardo di 25 anni che ha vinto 'Rockstar' e pubblica il suo secondo disco
Alex WyseRockstarMusica
📆5/29/2026 12:16 PM
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Alex Wyse, il lombardo di 25 anni, ha vinto la competizione musicale 'Rockstar' e ora pubblica il suo secondo disco, 'Dicono che le cose belle poi finiscono'. L'album si compone di 8 tracce, tra cui la canzone sanremese e il nuovo singolo 'Arrivederci più'.

Alex Wyse , il lombardo di 25 anni che ha vinto ' Rockstar ' e ora pubblica il suo secondo disco , 'Dicono che le cose belle poi finiscono'.

L'album si compone di 8 tracce, tra cui la canzone sanremese e il nuovo singolo 'Arrivederci più'. Alex ha raccontato di aver avuto un momento di smarrimento prima del disco, ma la musica gli è stata un aiuto per ritrovare se stesso.

'Il mio aiuto è la musica, scrivo canzoni', ha detto. Il titolo del disco collega tutta la sua ricerca sul concetto delle cose belle che finiscono. Alex ha cercato delle sonorità differenti, più anni 60-70, e ha deciso di metterle alla fine dell'album.

'Per ora ho visto il mio progetto come qualcosa che faccio io, però mi piacerebbe amplificare e collaborare', ha detto. Alex è cresciuto con i suoi genitori che si sono separati quando lui aveva 3 anni, e ha avuto una sindrome dell'abbandono. Ma lui è una persona abbastanza solitaria e crede che gli opposti si attraggano, ma poi dev'esserci qualcosa di forte che unisce.

Alex ha scritto 3, 4 canzoni ogni giorno, e ha scelto quelle che coincidevano con ciò che voleva esprimere.

'Il fatto è che io torno a casa, mi metto al pianoforte e scrivo qualcosa. Ma magari finiscono lì, sono parte della mia quotidianità. Queste 8 rappresentano invece ciò che sono oggi', ha detto

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