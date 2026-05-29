Alex Wyse: il lombardo di 25 anni che ha vinto 'Rockstar' e pubblica il suo secondo disco

Alex Wyse, il lombardo di 25 anni, ha vinto la competizione musicale 'Rockstar' e ora pubblica il suo secondo disco, 'Dicono che le cose belle poi finiscono'. L'album si compone di 8 tracce, tra cui la canzone sanremese e il nuovo singolo 'Arrivederci più'.

Alex Wyse , il lombardo di 25 anni che ha vinto ' Rockstar ' e ora pubblica il suo secondo disco , 'Dicono che le cose belle poi finiscono'.

L'album si compone di 8 tracce, tra cui la canzone sanremese e il nuovo singolo 'Arrivederci più'. Alex ha raccontato di aver avuto un momento di smarrimento prima del disco, ma la musica gli è stata un aiuto per ritrovare se stesso.

'Il mio aiuto è la musica, scrivo canzoni', ha detto. Il titolo del disco collega tutta la sua ricerca sul concetto delle cose belle che finiscono. Alex ha cercato delle sonorità differenti, più anni 60-70, e ha deciso di metterle alla fine dell'album.

'Per ora ho visto il mio progetto come qualcosa che faccio io, però mi piacerebbe amplificare e collaborare', ha detto. Alex è cresciuto con i suoi genitori che si sono separati quando lui aveva 3 anni, e ha avuto una sindrome dell'abbandono. Ma lui è una persona abbastanza solitaria e crede che gli opposti si attraggano, ma poi dev'esserci qualcosa di forte che unisce.

Alex ha scritto 3, 4 canzoni ogni giorno, e ha scelto quelle che coincidevano con ciò che voleva esprimere.

'Il fatto è che io torno a casa, mi metto al pianoforte e scrivo qualcosa. Ma magari finiscono lì, sono parte della mia quotidianità. Queste 8 rappresentano invece ciò che sono oggi', ha detto





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alex Wyse Rockstar Musica Lombardo Secondo Disco

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gli stipendi in Italia, ecco cosa dicono i lavoratoriNhrg, , il 91,95% ritiene che il proprio stipendio dovrebbe aumentare nei prossimi 12 mesi

Read more »

L'impatto nascosto delle cure degli animali, cosa dicono i veterinariIndagine globale promossa da Boehringer Ingelheim

Read more »

Alex Marquez: 'Ho rivisto l'incidente e ho capito quanta fortuna abbia avuto'Il racconto di quei momenti a due settimane dalla paurosa caduta di Barcellona

Read more »

Ballando con le Stelle, dopo Selvaggia Lucarelli altri due giudici dicono addio: i possibili sostitutiIl talent di Rai 1 verso una svolta storica: dopo Selvaggia Lucarelli altri due giudici diranno addio al programma. Spuntano i primi nomi, ecco chi li sostituirà...

Read more »