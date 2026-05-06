Alex Zanardi: una vita di resilienza e determinazione

La storia di Alex Zanardi, da pilota di Formula 1 a campione paralimpico, è un esempio di resilienza e determinazione. Dopo un incidente che lo ha privato delle gambe, ha trovato una nuova vita e una nuova passione, diventando un simbolo di coraggio e di lotta contro le avversità.

Paolo Barilla rivelò che Alex Zanardi non avrebbe mai scambiato le gambe con la vita che aveva vissuto dopo l'incidente. Ieri, sull'altare, avrebbe potuto esserci un volante, ma invece c'era la sua handbike.

Dio gli aveva concesso una seconda vita e lui non voleva sprecarla rallentando. Non si era mai accontentato di ciò che gli mancava, l'aveva scelta per davvero. Non lo ha mai mosso un desiderio debole, sottopeso o malaticcio. È uscito dalla sua guerra con quel che gli rimaneva di un corpo scampato alla morte e si è portato avanti intero.

Coerente con la faccia maschia e piena di meritatissime pieghe, Zanardi si è inzuppato il cuore degli anni a venire senza mai far sentire il rumore del suo orgoglio incrinarsi. E non ha trattato i suoi giorni come un premio di consolazione. Chiunque si sarebbe perso in lunghi giri di pretesti per molto meno.

Ieri, quel velocipede scarno, vagamente imparentato con una gigantesca formica d'acciaio, arrampicato sui gradini dell'altare era lì a dire che l'ex pilota non si è mai sentito né sbeccato, né sconfitto. La verità è una scoperchiatura e ieri stava in bilico non distante dalla sua bara bianca, il colore usato per avvolgere i corpi di chi non ha avuto il tempo che avrebbe meritato.

Ma la verità è che Zanardi il suo tempo lo ha dilatato, si è cercato e trovato nella sua nuova storia. Ha ricalibrato potenza e resistenza, le ha montate su tre ruote, ha cambiato i gesti, allenato braccia e avvenire, ha fatto i conti con l'economia dei ricordi. Avanti è l'unica direzione che si è dato senza torcersi altrove. C'è chi fatica in vite molto meno scomode, lui si è eretto da gigante su un corpo mozzo.

Nessun grido da vinto impigliato nei nervi, solo il sollievo di sentirsi vivo e di poter ancora fare qualcosa di se stesso. E perfino molto più di qualcosa. Ha involontariamente impartito un'infinità di lezioni, l'ultima è stata quella curiosa sagoma preistorica appoggiata in chiesa. La vita se l'è presa tutta, in qualunque modo abbia deciso di arrivare e di trattarlo.

Con curve, salite e schianti. Gli anni bruschi? Perfino meglio. Zanardi ha dimostrato che la vita non si misura in metri o in secondi, ma in ciò che si è capaci di fare con quello che si ha.

La sua storia è un esempio di resilienza, di come un uomo possa rialzarsi dopo un incidente che avrebbe potuto spezzarlo. La sua handbike non era solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di libertà e determinazione. Ogni pedalata era un atto di ribellione contro il destino, una prova che la vita può essere vissuta intensamente, anche quando sembra averci privato di tutto.

La sua eredità non è solo quella di un campione dello sport, ma di un uomo che ha saputo trasformare le sue fragilità in forze, le sue paure in coraggio. La sua storia ci insegna che, anche nei momenti più bui, c'è sempre una strada da percorrere, un obiettivo da raggiungere. Zanardi ha vissuto la sua vita come una gara, senza mai arrendersi, senza mai guardare indietro.

La sua è una lezione di vita che ci ricorda che, anche quando tutto sembra perduto, c'è sempre un modo per andare avanti





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