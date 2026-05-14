Alexander Zverev rimballato da un ristorante a Roma per non aver prenotato

Il tennista tedesco, numero 3 della classifica mondiale, è stato fermato all'ingresso di Zuma a via della Fontanella di Borghese per non aver prenotato un tavolo. La scena si è verificata intorno alle 22.15, quando Zverev si è recato, insieme al fratello Mischa e un amico, da un noto ristorante della Capitale.

Un episodio piuttosto insolito e inaspettato, soprattutto quando accade al numero 3 della classifica mondiale di tennis. Alexander Zverev , impegnato agli Internazionali d'Italia a Roma , ieri è stato rimbalzato da un noto ristorante della Capitale perché era arrivato senza prenotazione.

Il tennista tedesco è stato fermato all'ingresso di Zuma, a via della Fontanella di Borghese, perché non aveva prenotato un tavolo. Zverev e il fratello respinsi all'ingresso del ristorante Zuma Inizialmente non era stato riconosciuto neppure dal personale del ristorante che però, interpellato da Repubblica, si è espresso con due sole parole: 'No comment'. A raccontare l'episodio è Andrea Ruggieri, ex deputato ed editorialista, grande appassionato di tennis, durante il podcast TennisTalker.

La scena si sarebbe verificata intorno alle 22.15, quando Zverev si era recato, insieme al fratello Mischa e un amico da Zuma.

'Sono andato a cena da Zuma Rome in terrazza e sotto all'ingresso ho trovato una scena incredibile: Alexander Zverev con suo fratello Mischa e un loro amico, rimbalzati all'ingresso', racconta Ruggieri. Secondo la sua ricostruzione, gli addetti all'ingresso non avrebbero riconosciuto il tennista tedesco, vincitore a Roma nel 2024 e reduce dalla finale di Madrid persa contro Jannik Sinner. Da qui il botta e risposta con il personale del locale che avrebbe detto: senza prenotazione non si entra.

Una scena surreale che però dimostra come la fama sia, spesso, qualcosa di molto relativo





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