Alfio Russo, il sassofonista 14enne trionfa a Dalla Strada al Palco Special

Alfio Russo, quattordicenne sassofonista, vince il talent show Dalla strada al palco special su Rai 1, aggiudicandosi 10.000 euro in gettoni d'oro e un duetto con Lou Bega, ringraziando la famiglia e il pubblico per il successo.

Alfio Russo , giovane sassofonista di appena quattordici anni, ha conquistato il podio del talent show 'Dalla strada al palco special' trasmesso su Rai 1 , aggiudicandosi il montepremi di diecimila euro in gettoni d'oro.

Il ragazzo di origine italiana ha impressionato la giuria e il pubblico con una performance ricca di energia e tecnica, dimostrando una padronanza dello strumento che raramente si incontra a questa età. Dopo la proclamazione del risultato, Alfio ha condiviso sui suoi canali social una foto dei festeggiamenti con una torta personalizzata a tema del programma, accompagnata da un video del momento in cui ha ricevuto la medaglia d'oro.

Nel messaggio di ringraziamento, il giovane ha espresso gratitudine verso la famiglia, gli amici e i fan, sottolineando che il traguardo raggiunto non sarebbe stato possibile senza il loro sostegno incondizionato.

"Non trovo le parole per descrivere tutto quello che mi sta succedendo... è tutto così bello, incredibile e inaspettato", ha scritto, aggiungendo che il premio rappresenta non solo una vittoria personale ma anche un riconoscimento collettivo per tutti coloro che lo hanno incoraggiato a sognare in grande. Durante la serata finale, Alfio ha avuto l'opportunità di condividere il palcoscenico con altri tredici artisti di grande talento, tra cui il duo acrobatico Duo Moon, composto da Mirko e Veronica di Treia, e la cantante lirica Radmila Novozheeva, originaria della Siberia ma residente a Cesena.

Il momento più sorprendente è stato il duetto con il rinomato cantautore Lou Bega, che ha offerto al giovane saxofonista un’esperienza unica e un’occasione di crescita artistica inedita. Alfio ha dedicato parole di stima al suo ospite, definendolo un gigante artista dal cuore d'oro e sperando che quella collaborazione possa dare il via a ulteriori progetti comuni.

La collaborazione ha suscitato grande entusiasmo nei social, con migliaia di commenti di supporto e ammirazione per la capacità del ragazzo di dialogare con musicisti di fama internazionale. Il successo di Alfio Russo rappresenta un chiaro segnale dell'emergere di nuovi talenti nella scena musicale italiana e dimostra come programmi televisivi come 'Dalla strada al palco special' possano fungere da trampolino di lancio per giovani artisti.

Il giovane saxofonista ha già annunciato l'intenzione di proseguire la sua formazione musicale, puntando a nuove sfide sia in Italia che all'estero, e ha promesso di restituire al pubblico ulteriori momenti di grande emozione. Con il sostegno della famiglia, del pubblico e dei professionisti del settore, Alfio sembra pronto a trasformare la vittoria attuale in una carriera duratura, contribuendo a rinnovare il panorama della musica jazz e pop con la sua energia e il suo talento unico





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