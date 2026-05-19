Algerino condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per furto sui treni per Roma

Un ladro è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per due furti commessi a bordo di due treni diretti nella Capitale, uno alla stazione ferroviaria di Terni e l’altro in quella di Narni-Amelia.

Un ladro sui treni per Roma . Un anno e quattro mesi di condanna, con pena sospesa e scarcerazione. Protagonista della vicenda è un 34enne dell’ Algeria , arrestato a metà dello scorso mese di aprile dagli agenti di polizia per due furti commessi a bordo di altrettanti treni diretti nella Capitale, uno alla stazione ferroviaria di Terni e l’altro in quella di Narni-Amelia.

Le manette sono scattate lo scorso 17 aprile. Nei confronti dell’algerino, classe 1992, sono stati contestati due furti. Il primo si è consumato sul Roma-Ancona all’altezza della stazione ferroviaria di Terni quando avrebbe rubato un computer Apple, una consolle Nintendo Switch con dieci cartucce di videogiochi e vari accessori per computer, sottraendoli dallo zaino che la vittima del furto aveva depositato nel portabagagli sopra ai sedili.

Col bottino in tasca, il 34enne è poi sceso dal treno, per salire sul regionale veloce Terni-Roma e, alla stazione di Narni-Amelia, avrebbe arraffato uno zaino contenente un MacBook, un Iphone, delle cuffie Apple oltre a vari accessori e al passaporto della vittima. Assistito dall’avvocato Francesco Mattiangeli, l’uomo ha patteggiato la pena a un anno e quattro mesi di reclusione. Il tribunale di RomaToday è anche su Mobile





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