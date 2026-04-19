Alice Bellandi: L'oro di Parigi, un riscatto tra amore, dolore e resilienza

L'intervista esclusiva ad Alice Bellandi, campionessa olimpica di judo a Parigi 2024, che racconta le emozioni della vittoria, il suo percorso personale fatto di cadute e risalite, e il significato profondo della sua medaglia d'oro. Un inno alla forza interiore, alla perseveranza e all'amore che guida ogni scelta.

«Ma voi chi bacereste dopo aver vinto una medaglia olimpica?». Alice Bellandi , judoka azzurra che ha conquistato l'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, risponde così alla domanda sul bacio scambiato con la sua compagna dopo la vittoria. Per l'atleta bresciana, la medaglia olimpica rappresenta il culmine di un percorso di vita, prima ancora che sportivo, alimentato dall'amore. Intervistata poco prima di partire per le vacanze in Thailandia con la sua compagna Jasmine, anche lei judoka, Bellandi confessa di non aver ancora pienamente realizzato la portata della sua vittoria, che ha avuto una risonanza inaspettata rispetto alle medaglie mondiali ed europee, a lei più intime.

La settimana olimpica è stata tutt'altro che facile: le grandi aspettative sulla squadra, con previsioni di 5 medaglie, e la sofferenza dei compagni che vedevano sfumare i propri sogni hanno creato un clima di tensione. Bellandi ha trovato la sua salvezza nel concentrarsi unicamente sulla gara personale, lavorando intensamente con la sua mental coach per liberarsi dal carico emotivo esterno. La sensazione provata quel giorno è stata di una forza inedita, di sentirsi protetta e guidata, una benedizione che le ha permesso di essere pienamente se stessa.

Le lacrime versate dopo la vittoria non sono state trattenute, poiché ha desiderato vivere quel momento in tutta la sua pienezza, senza preoccuparsi di apparire esagerata. L'istante esatto della vittoria è impresso nella memoria come una sensazione potentissima, un amore profondo per ciò che aveva compiuto che le impediva quasi di scendere dal tatami, dando un senso a tutta la sua storia.

La medaglia olimpica ha un valore personale inestimabile, un riscatto che racconta la sua storia. Ripensando a tre anni prima, quando si trovava in un momento di profondo oblio, fisicamente e mentalmente logorata da un quadriennio difficile, Bellandi riconosce come proprio in quel dolore, frustrazione e solitudine abbia trovato la forza di essere dove è oggi. Il ringraziamento è andato a quel vuoto, a quel dolore, a tutto ciò che ha passato, perché è stato proprio grazie a quelle esperienze che ha potuto raggiungere quel traguardo.

La paura, menzionata più volte, oggi si manifesta nel timore che la realtà di questa vittoria non sia vera, che sia ancora un sogno. Prima, invece, la paura era legata al fallimento, all'incapacità di esprimere la propria migliore versione. A chi si trova in una situazione di depressione, Bellandi consiglia di perseverare, di fare un passo alla volta, confidando in una voce interiore che spinge a non mollare. Alla fine, i tasselli si allineano, dando un senso alle cose, ma ci vogliono tempo, pazienza e tanta perseveranza.

La narrazione delle Olimpiadi ha spesso posto l'accento sul percorso, anche di chi non ha vinto medaglie. Per Bellandi, il peso del suo percorso è stato più importante del peso della medaglia. La vera paura, più che la sconfitta, era non riuscire a essere se stessa sul tatami, dopo anni di lavoro su quella versione libera, spensierata e gioiosa che sapeva avrebbe portato a grandi risultati. Tutto, infatti, è collegato a ciò che si porta sul campo di gara. La condivisione di un post di Cesare Cremonini che recita “I più forti piangono” rispecchia profondamente il suo stato d'animo, poiché prima della gara ha vissuto emozioni intense, sfociate in abbondanti lacrime.





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