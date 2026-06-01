Alice Campello e Alvaro Morata tornano insieme: 'Lui non può vivere senza di lei'

La coppia ha deciso di ricominciare la loro storia d'amore dopo le voci di un riavvicinamento che circolavano da settimane. La conferma arriva dal giornalista spagnolo Javi Hoyos, che ha ricevuto segnalazioni dai suoi follower presenti a Madrid durante il concerto di Bad Bunny. Alice e Alvaro sono stati visti insieme durante l'evento, lontano dai riflettori ufficiali. La coppia ha deciso di darsi una nuova possibilità e i fan sono entusiasti della notizia.

Alice Campello e Alvaro Morata hanno deciso di ricominciare la loro storia d'amore. La conferma arriva dal giornalista spagnolo Javi Hoyos , che ha ricevuto diverse segnalazioni dai suoi follower presenti a Madrid durante il concerto di Bad Bunny.

Secondo quanto ricostruito, i due sarebbero stati visti insieme durante l'evento, lontano dai riflettori ufficiali. Alice aveva già confermato la sua presenza al concerto, ma non aveva menzionato la presenza del marito. Le voci di un riavvicinamento circolavano da settimane, ma stavolta è arrivata la conferma. Hoyos ha contattato Morata, che ha confermato il momento positivo della coppia.

'Lui non può vivere senza di lei, perché è la donna della sua vita', ha riportato il giornalista. Alice ha confermato la notizia con un commento su Instagram, in cui ringrazia Hoyos per la sua gentilezza e delicatezza. La coppia ha deciso di darsi una nuova possibilità e i fan sono entusiasti della notizia





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