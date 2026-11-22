L'italiana Alice Di Chiara, ex avvocata, inaugura il secondo punto vendita del suo progetto enogastronomico a Coal Drops Yard, raccontando il successo della pasta autentica.

Alice Di Chiara, imprenditrice e chef italiana, ha ufficialmente inaugurato il suo secondo locale nella capitale britannica, consolidando la sua presenza nel mercato londinese della ristorazione. L'evento è avvenuto il 6 novembre a Coal Drops Yard, un'area rinomata situata nel quartiere di King's Cross, che accoglie un nuovo concept di aperitivo italiano caratterizzato da vini, cocktail e piccoli piatti da condividere. Questo nuovo punto vendita rappresenta il proseguimento naturale di un percorso professionale iniziato con la prima apertura, avvenuta nel luglio 2024 presso il Seven Dials Market di Covent Garden, uno dei mercati gastronomici più noti e frequentati della città.

Da Roma a Londra: la svolta professionale

Alice Di Chiara, trentottenne originaria di Roma, ha intrapreso questo trasferimento internazionale spinta dall'amore e da una forte esigenza di cambiamento personale e professionale. Ha conosciuto il suo attuale marito, Josh Swettenham, un australiano trapiantato a Londra, nel 2010 durante una breve esperienza lavorativa in un pub. L'unione ha portato la chef a trasferirsi definitivamente nella capitale del Regno Unito nel 2019, momento in cui ha deciso di lasciare alle spalle una carriera da avvocato civilista già avviata in Italia. La scelta di lasciare l'Italia non è stata dettata da insoddisfazione verso la vita o il lavoro svolto in patria, ma ha rappresentato l'opportunità di rimettersi in gioco e esplorare nuovi orizzonti professionali.

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Nonostante l'affetto profondo per la città natale e i ricordi legati all'adolescenza tra il liceo Virgilio e Villa Ada, Alice ha riconosciuto a Londra il luogo ideale per realizzare il suo sogno enogastronomico. La chef ammette che, pur amando molto Londra, Roma rimane la città più bella del mondo e che tornerebbe immediatamente se necessario. Tuttavia, il trasferimento ha funzionato come catalizzatore per la sua carriera, permettendole di concentrarsi completamente sulla realizzazione di un progetto che combina passione culinaria e rigore professionale.

La strategia culinaria e le sfide del mercato

Al momento dell'arrivo oltremanica, Alice si è trovata a dover scegliere tra tornare a studiare per esercitare la professione forense nel Regno Unito o perseguire la strada della ristorazione, che la incuriosiva fin dagli anni universitari. Ha optato per questa seconda via, identificando una lacuna precisa nel mercato londinese: la mancanza di un'offerta di pasta italiana autentica, preparata con ingredienti di alta qualità e senza compromessi, capace di piacere a tutti semplicemente per l'eccellenza della tecnica. Questa filosofia culinaria è stata trasmessa dalla nonna Rosanna, il cui insegnamento rimane il fondamento del brand. La chef ha deciso di non adattare il gusto ai palati britannici standardizzati, ma di proporre la vera cucina italiana, basandosi su criteri di qualità e autenticità.

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Il progetto è nato ufficialmente nel gennaio 2020 con l'apertura di Mezzo, un'iniziativa di street food italiano operante inizialmente attraverso format pop-up. L'avvio dell'attività è stato però immediatamente interrotto dalla pandemia e dal primo lockdown, costringendo Alice a fermare l'operatività fisica. Nelle fasi successive, durante l'allentamento delle restrizioni, la chef ha reinventato il modello di business, preparando lasagne e tiramisù da consegnare direttamente ai clienti. Solo alla fine del terzo lockdown è riuscito a riportare il progetto nelle strade tramite un food truck, affrontando le condizioni climatiche rigide della capitale britannica che oscillavano tra il freddo intenso e il calore estivo.

Crescita aziendale e responsabilità manageriali

La crescita di Alice Di Chiara è stata graduale e sostenuta da un reinvestimento costante dei ricavi generati, senza appelli a finanziamenti esterni iniziali. La chef ha finanziato le diverse fasi di espansione contando esclusivamente sulle proprie capacità e sui risparmi personali accumulati. Questo approccio ha richiesto una disciplina ferrea, poiché la natura del settore implica orari di lavoro molto lunghi e una disponibilità continua. Alice sottolinea che non esistono giorni completamente liberi e che gli imprevisti sono all'ordine del giorno, rendendo la gestione del tempo e delle energie una sfida costante.

Oltre alla gestione operativa quotidiana, uno degli aspetti più complessi per l'imprenditrice è stata la capacità di trovare un team affidabile, competente e capace di lavorare con attenzione e responsabilità. Alice ritiene questa la sfida più grande in qualsiasi impresa, ma in particolare nel settore della ristorazione. Nonostanti le difficoltà burocratiche e la concorrenza estrema e costosa tipica di Londra, l'imprenditrice trova il contesto generale più semplice e lineare rispetto all'Italia. La responsabilità continua di far funzionare l'attività ogni giorno richiede una forte resistenza psicologica per evitare che il lavoro assorba completamente il resto della vita personale.

Impatto sul mercato e prospettive future

L'inaugurazione del nuovo spazio a Coal Drops Yard segna un punto di svolta significativo nella strategia di espansione del brand. La nuova sede mantiene al centro l'intuizione originale sulla pasta, garantendo la continuità del prodotto principale che ha caratterizzato il successo del precedente locale. L'aggiunta del concept di aperitivo italiano amplia la gamma di servizi offerti, consentendo di attirare una clientela differente e di prolungare l'esperienza di visita. Questa diversificazione rappresenta una risposta strategica alla saturazione di alcune fasce di mercato e un'opportunità per valorizzare ulteriormente la qualità degli ingredienti e la competenza tecnica dello staff.

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Il percorso di Alice Di Chiara dimostra come la resilienza e la qualità del prodotto possano prevalere sulle barriere iniziali, come la pandemia e la competizione internazionale. La chef continua a utilizzare competenze acquisite in ambito legale, adattandole a un contesto completamente diverso. La sua storia, che va da Roma a Londra, lascia un messaggio chiaro sulla necessità di avere un'idea solida e sostenibile per avere successo nei mercati globali. Con due punti vendita attivi, Alice ha dimostrato che l'authenticità e la qualità possono trovare spazio anche nelle metropoli più esigenti e competitive al mondo.