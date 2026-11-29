Alice Sabatini rivela il prezzo nascosto della vittoria a Miss Italia: 15 chili in tre mesi, ospedalizzazione e ansia. La sua lotta per l'accettazione del corpo.

A undici anni dalla vittoria del concorso di bellezza, Alice Sabatini ha deciso di rompere il silenzio su uno dei periodi più difficili della sua vita. L'ex reginetta di bellezza ha raccontato pubblicamente il dramma vissuto immediatamente dopo il titolo, rivelando di essere finita in ospedale a causa di una dieta drastica e incontrollata. Questa confessione emerge da un'intervista rilasciata a Sky Insider, dove l'attrice ha descritto le conseguenze psicologiche e fisiche della popolarità improvvisa.

I 15 chili persi e il ricovero forzato

La vincitrice ha rivelato di aver accumulato 15 chili in un arco temporale brevissimo, precisamente in soli tre mesi. Questo rapido aumento di peso è avvenuto nonostante la presenza di una nutrizionista che, come ha spiegato lei stessa, non era stata scelta da lei ma impostata dall'organizzazione. La professionista le aveva prescritto un regime alimentare che oggi Alice definisce "una dieta folle", tanto da dover ricorrere a un intervento ospedaliero per far fronte al crollo delle sue condizioni fisiche.

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Il racconto di questo episodio rivela quanto l'impatto emotivo sia ancora profondo, poiché Alice ammette che la sua voce trema ancora quando ripensa a quei giorni. A soli 18 anni, cresciuta a Montalto di Castro nel viterbese e abituata a una vita normale, non possedeva gli strumenti necessari per gestire il passaggio alla ribalta nazionale. La vittoria l'ha catapultata in un mondo di conferenze stampa, viaggi all'estero e impegni pubblici che hanno stravolto completamente la sua quotidianità.

La perdita di identità e il rapporto con lo specchio

Prima di partecipare a Miss Italia, Alice praticava basket a livello agonistico, allenandosi sei giorni su sette. Durante l'anno di regno, ha dovuto abbandonare completamente l'attività sportiva, mentre lo stress e i commenti negativi sul suo aspetto fisico aumentavano vertiginosamente, arrivando persino ad avvenimenti nella vita quotidiana per strada. La corona, simbolo del titolo conquistato, non le ha mai dato la sensazione di essere la più bella d'Italia, ma anzi è diventata un peso psicologico.

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Ha descritto un periodo in cui non riusciva più a guardarsi allo specchio, evitando qualsiasi riflesso che potesse confermare il suo malcontento interiore. Anche l'abito ufficiale, un tubino stretto che doveva indossare durante le apparizioni pubbliche, è diventato un simbolo di sofferenza. La guaina del vestito evidenziava ogni difetto che lei percepiva nel proprio corpo, alimentando un senso di inadeguatezza che la portava a nascondersi dal mondo.

Il ruolo dell'amore nella guarigione psicologica

La svolta emotiva e personale è arrivata grazie all'incontro con Gabriele, oggi suo marito. La decisione di liberarsi dalle ossessioni alimentari è stata segnata da un gesto apparentemente banale ma potente: mangiare un gelato. Alice raccontava di consumarlo di nascosto, nella sua camera da letto, paralizzato dalla paura del giudizio altrui. In quel momento, guardando Gabriele, ha capito che quella persona l'amava esattamente per quello che era, senza condizioni.

Questa presa di coscienza ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo, insieme al ritorno allo sport, all'università e all'Accademia di recitazione. Oggi, quando si sente di nuovo affrontare casting o critiche, come quando fu scartata per due centimetri in più sui fianchi in un provino negli Stati Uniti, la reazione è completamente diversa. Non si lascia più condizionare dalle opinioni esterne, affermando con fermezza che continuerà a fare altro e a evolversi indipendentemente dal giudizio altrui.

L'impatto sulla comunità e i messaggi alle giovani donne

Oggi Alice Sabatini gestisce una community di quasi 200.000 follower, utilizzando la sua piattaforma per promuovere un messaggio di accettazione e autostima. La reginetta, anche se non ha mai indossato la corona per molto tempo o in modo appropriato dal punto di vista emotivo, ha imparato a non lasciarsi vincere dalla perfezione irraggiungibile. Il suo consiglio principale alle ragazze che lottano con il proprio corpo è di confrontarsi con le persone care e di non sentirsi mai sbagliate.

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Tuttavia, resta un rimpianto legato al passato: non è riuscita a spiegare pienamente chi era durante quell'anno di regno. Nonostante le difficoltà affrontate, il suo percorso rappresenta una testimonianza potente sulla resilienza e sulla capacità di rinascita. La sua storia serve da monito sull'impatto che i mezzi di comunicazione e i concorsi di bellezza possono avere sulla salute mentale dei giovani, specialmente quando mancano di supporto adeguato.