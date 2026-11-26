La leader AfD Alice Weidel condanna i contatti del suo partito con Kirill Dmitriev, contrastando Mosca che cerca di rilanciare le forniture di gas in Europa.

La co-leader del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD), Alice Weidel, ha espresso forte opposizione alle iniziative del suo stesso partito volte a stabilire canali diplomatici paralleli con l'ambasceria del Cremlino, segnando un momento cruciale nelle tensioni interne al movimento. Questa presa di posizione ufficiale arriva in un contesto in cui la Federazione Russa, sotto la guida di Vladimir Putin, intensifica i propri sforzi strategici per convincere l'opposizione tedesca a sostenere il ripristino delle forniture di gas naturale, un pilastro energetico fondamentale per la regione prima del conflitto.

Il veto di Weidel contro la diplomazia ombra

Alice Weidel ha chiarito che il suo partito non parteciperà ai colloqui pianificati ad Abu Dhabi nel prossimo febbraio o marzo, eventi organizzati da altri esponenti interni che miravano a coinvolgerla direttamente. Un portavoce ha dichiarato esplicitamente a Reuters che non spetta all'AfD negoziare direttamente le forniture energetiche russe per la Germania, sottolineando un principio di condotta politica rigoroso e trasparente. La dichiarazione ha recito che l'AfD non attua nessuna forma di diplomazia ombra e che non dispone di alcun mandato ufficiale per intraprendere trattative bilaterali con attori esteri in materie sensibili. Tale posizione contrasta con le dichiarazioni pubbliche rilasciate dalla stessa Weidel nel mese di giugno, quando aveva espresso il desiderio di ristabilire i legami con la Russia e aveva descritto l'accesso a energia economica come un fattore chiave del successo industriale tedesco.

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Il ruolo di Frohnmaier e l'opposizione alle sanzioni

Nonostante il veto della leadership, il parlamentare del Bundestag Markus Frohnmaier ha confermato la propria intenzione di partecipare ai negoziati con Kirill Dmitriev, l'alto funzionario per il commercio nominato direttamente dal presidente Putin. Frohnmaier ha ribadito il suo sostegno alla ripresa delle connessioni energetiche con Mosca, definendo il gas russo come una componente potenzialmente equilibrata del mix energetico nazionale. Ha dichiarato apertamente che il suo gruppo è contro tutte le sanzioni imposte che arrecano danni all'economia tedesca, argomentando che il ripristino degli approvvigionamenti potrebbe giovare alla stabilità del mercato interno. Dmitriev, dal canto suo, non ha fornito commenti diretti sulla richiesta di chiarimenti di Reuters riguardo ai piani di incontro, mantenendo un profilo basso e strategico durante questa fase delicata delle relazioni internazionali.

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Il contesto energetico e le scadenze dell'Unione Europea

Prima dell'inizio della guerra in Ucraina, la Germania importava oltre la metà del proprio gas dalla Russia tramite i due gasdotti Nord Stream, che attraversavano il Mar Baltico. Questi impianti non sono più operativi e l'Unione Europea ha intrapreso una graduale riduzione delle dipendenze energetiche russe a partire dal 2022. Il blocco dei ventisette Stati membri prevede di interrompere completamente tutte le importazioni di gas naturale liquefatto entro la fine del 2026 e di cessare tutte le importazioni tramite gasdotti entro il 30 settembre 2027. Questo quadro normativo rigido mira a isolare l'economia russa dai mercati europei, una strategia che Mosca ha definito umiliante per i livelli di vita continentali in varie dichiarazioni ufficiali.

Impatto politico e reazione dei partiti tradizionali

Le altre formazioni politiche del Bundestag hanno escluso qualsiasi forma di collaborazione operativa con l'AfD, isolando il partito di estrema destra nel panorama parlamentare. Tuttavia, Roderich Kiesewetter, parlamentare dei Democratici Cristiani (CDU) facente parte del governo di coalizione, ha notato come la richiesta di revoca delle sanzioni stia guadagnando terreno anche tra esponenti di partiti tradizionali. Kiesewetter ha osservato che alcuni politici mainstream sono segretamente favorevoli al fatto che queste istanti raggiungano l'opinione pubblica senza che i loro partiti debbano esporsi politicamente con una posizione pro-russa ufficiale. La strategia russa sembra puntare a sfruttare le difficoltà economiche europee e la crescita dei movimenti di destra per indebolire l'unità delle sanzioni imposte a Mosca, un approccio incoraggiato anche dalle recenti mosse del presidente Donald Trump volto a allentare alcune restrizioni americane.