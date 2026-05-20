Alisson Becker: Juventus, ritorno in Serie A e la sfida finale

Alisson Becker, portiere del Liverpool, è convinto di poter giocare in Serie A anche in caso di mancata qualificazione in Champions League. L'agente del portiere è pronto ad accelerare dopo i nuovi contatti con i dirigenti bianconeri. L'allenatore Luciano Spalletti ha la missione di ritrovare la fiducia di squadra sbriciolata dalla sconfitta interna contro la Fiorentina, ma intanto la Signora incassa quella del portiere del Liverpool, per cui l'eventuale assenza dalla coppa più bella di tutte sembra non influenzare il suo desiderio di tornare in Italia.

Alisson Becker , 33 anni, portiere del Liverpool , è convinto di poter giocare in Serie A anche in caso di mancata qualificazione in Champions League . L'agente del portiere è pronto ad accelerare dopo i nuovi contatti con i dirigenti bianconeri.

L'allenatore Luciano Spalletti ha la missione di ritrovare la fiducia di squadra sbriciolata dalla sconfitta interna contro la Fiorentina, ma intanto la Signora incassa quella del portiere del Liverpool, per cui l'eventuale assenza dalla coppa più bella di tutte sembra non influenzare il suo desiderio di tornare in Italia. Con una cifra tra i 55 e i 60 milioni di euro di entrate quasi sfumate, alla Continassa aleggia comprensibilmente lo spettro del ridimensionamento dei progetti estivi in vista della prossima stagione, però almeno tra i pali la strada non palesa alcuna crepa post-terremoto.

Gli ultimi segnali in arrivo dalla città deisono infatti incoraggianti, con l’entourage del brasiliano che nei giorni scorsi ha confermato ai dirigenti juventini la ferma convinzione del calciatore: vuole giocare alla Juventus e domenica alle 17 sarà pronto a salutare Anfield nell’ultima giornata di Premier League, contro il Brentford. Il tecnico Arne Slot lo dovrebbe schierare dal primo minuto, ma l’intenzione di Alisson è che sia una splendida passerella finale dopo otto stagioni memorabili a Liverpool, coronate da due Premier League, una Fa Cup, due Coppe di Lega, un Mondiale per Club, una Champions League e una Supercoppa Europea.

Oltre 300 partite non si possono cancellare con un colpo di spugna – e nemmeno è l’intenzione del brasiliano –, ma la titolarità minacciata dalla crescita di Giorgi Mamardashvili ha via via indotto l’ex Roma a puntare con decisione il ritorno in Serie A. Nelle scorse settimane Alisson ha assimilato con attenzione le motivazioni della Juventus e ha apprezzato il progetto che lo vede al centro di un'infornata di carisma ed esperienza – oltre che di qualità – in una squadra a cui è mancato qualche punto cardinale.

Con un contratto in vigore ancora fino al 30 giugno 2027, però, è necessario trovare un accordo con l'ex portiere – è quello di definire un’uscita morbida e da leggenda quale è stato a Liverpool. Considerata la convocazione di Alisson con la nazionale per il Mondiale, i prossimi saranno giorni caldissimi su questo fronte, perché tra la fine del campionato inglese e l’inizio del torneo americano ci saranno meno di tre settimane: l’agente del calciatore è allertato e pronto a prendere il timone dell'operazione, l’obiettivo è arrivare a dama prima che il campo torni a pretendere la sua dovuta priorità





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