Alisya e Sarah, scomparse dalla casa famiglia: indagini in corso per trovare le due sorelle

Le due sorelle Alisya e Sarah, scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, avrebbero portato via vestiti, scarpe e trucchi prima della fuga. Gli investigatori seguono la pista di un aiuto dall'esterno, ipotizzando che le ragazze siano ancora vive. Le indagini si concentrano sulla stanza condivisa dalle sorelle, dove sono stati trovati messaggi in codice e mancano oggetti personali. Secondo gli inquirenti, le sorellerebbero uscite attraverso una finestra danneggiata e potrebbero essere state attese da qualcuno all'esterno. Il caso è complicato dal conflitto familiare tra i genitori.

Le due sorelle Alisya e Sarah , scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena , avrebbero portato via vestiti, scarpe e trucchi prima della fuga. Nella loro stanza sono stati trovati messaggi in codice.

Gli investigatori seguono la pista di un aiuto dall'esterno, ipotizzando che le ragazze siano ancora vive. Le indagini si concentrano sulla stanza condivisa dalle sorelle, dove sono stati trovati messaggi in codice e mancano oggetti personali. Secondo gli inquirenti, le sorelle sarebbero uscite attraverso una finestra danneggiata e potrebbero essere state attese da qualcuno all'esterno. Il fidanzato di Alisya ha riferito che la madre aveva scritto alle figlie di volerle prendere di notte, anche con la forza.

Le immagini delle telecamere mostrano le sorelle nel bar vicino alla casa famiglia poche ore prima della sparizione. Tra le 2 e le 5 del mattino del giorno successivo si sono perse le loro tracce. Il fidanzato di Alisya ha dichiarato che le sorelle non avrebbero mai deciso di allontanarsi da sole, poiché Alisya ha paura del buio e dei cani. Il caso è complicato dal conflitto familiare tra i genitori.

Lo scorso maggio il padre aveva riottenuto la responsabilità genitoriale, ma la madre si opponeva alla ripresa dei rapporti tra le figlie e il padre. Secondo il ragazzo, le sorelle si troverebbero oggi con un parente in un luogo tenuto nascosto, e avrebbero un cellulare non conosciuto dagli operatori della comunità





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