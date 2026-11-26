La senatrice australiana Lidia Thorpe gioca a nascondino con Aliyah, figlia di Fatima Payman, in un gesto virale che riaccende il dibattito sulla presenza dei bambini in Parlamento.

Il Senato australiano ha registrato una scena inaspettata durante la seduta dedicata alla sicurezza digitale e alla responsabilità delle piattaforme online. Il 25 novembre, l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica si è spostata lontano dai testi legislativi per concentrarsi su Aliyah, la figlia neonata della senatrice Fatima Payman. La piccola era tra le braccia della madre quando Lidia Thorpe, collega senatrice, ha iniziato a giocare a nascondino con lei all'interno dell'aula.

Il gesto virale nel cuore del potere

Le immagini di questo momento tenero si sono diffuse rapidamente, diventando virali sui social network di tutto il mondo. Il comportamento di Thorpe, aborigena e rappresentante dello Stato di Victoria, ha scatenato un acceso dibattito sulle norme di condotta parlamentare. Sebbene non esistano divieti espliciti, la presenza di un asilo nido nel complesso parlamentare sottolinea la delicatezza della questione.

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Reazioni politiche e polemiche

La senatrice Fatima Payman ha chiarito che l'iniziativa era stata concordata con il presidente del Senato. È stato dato il via libera affinché la madre potesse occuparsi brevemente del bambino, a patto che il dibattito non venisse interrotto. Payman ha descritto l'accaduto come un atto esclusivamente materno, volto a normalizzare la vita delle donne lavoratrici.

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Carriera e origini di Payman

Nata a Kabul nel 1995, Payman è arrivata in Australia con la famiglia all'età di otto anni, stabilendosi a Perth. Nel 2022, a ventisette anni, è stata eletta al Senato con il Partito Laburista. Due anni dopo ha lasciato il partito per dissenso e oggi siede come indipendente.

Il contesto delle proteste anti-monarchiche

Thorpe è nota per le sue posizioni controverse. Il suo gesto è stato criticato da chi lo ha definito una recita per le telecamere. La senatrice ha una lunga storia di attivismo, avendo definito la Regina Elisabetta II come una colonizzatrice durante il giuramento del 2022 e avendo precedentemente contestato la legittimità britannica sul territorio australiano.