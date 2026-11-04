All's Fair antologia palestinese: Naomi Watts e l'editoria veneziana

L'antologia All's Fair, in uscita il 20 novembre, riunisce voci da Gaza. Un volume editoriale contro la censura e per la resistenza culturale palestinese.

L'antologia All's Fair , un'opera collettiva che unisce scrittori, pensatori e artisti per dare risonanza alla causa palestinese, è stata presentata con un'intervista di grande rilievo. L'evento ha visto come ospiti d'eccezione le attrici Naomi Watts e Niecy Nash-Betts , le quali hanno espresso il loro sostegno alla pubblicazione, sostenendo che le donne stiano finalmente ricevendo una rappresentazione giusta nel panorama di Hollywood. Questa collaborazione evidenzia come l'industria dello spettacolo stia amplificando tematiche politiche e sociali di fondamentale importanza per la consapevolezza globale.

Il concetto di emancipazione universale

La casa editrice veneziana responsabile della stampa è pronta a mettere in commercio il volume, il quale è programmato per l'uscita il 20 novembre. La data di pubblicazione arriva a poco più di un anno di distanza dalla prima stesura concettuale dell'iniziativa. Il testo si ispira esplicitamente all'affermazione dello scrittore e docente Nasser Abourahme , il quale ha dichiarato che la Palestina è ovunque perché rappresenta un soggetto politico di emancipazione universale e radicale. Questa prospettiva trasforma il conflitto locale in una questione di dignità umana mondiale.

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Opere di resistenza culturale

Il libro offre uno spazio dedicato alla riflessione su resistenza, solidarietà e diritto all'autodeterminazione. L'antologia include una vasta gamma di materiali tra diari, poesie, lettere scritte dal carcere, saggi e opere d'arte. Tutti i contributi provengono da autrici e autori originari di Gaza o della diaspora palestinese. L'editore ha sottolineato che questi testi sono stati scritti nonostante la fame e i bombardamenti, sia prima che dopo il cessate il fuoco, dimostrando atti di resistenza capaci di aggirare la censura e la guerra con l'intento esplicito di parlare a Gaza e oltre.

Storie di vita e sopravvivenza

Una delle immagini centrali dell'antologia è quella di una vita che non può essere annichilita dalla guerra. Si narra come, a Gaza, si continuino a raccogliere le olive sotto le bombe e a macinare insieme chicchi di caffè e ceci. Un fornaio, dopo aver ritrovato un forno ancora intatto tra le macerie, ha ricominciato a cuocere, permettendo al profumo del pane di diffondersi nell'aria. In un altro contesto, una bambina disegna col gesso le caselle della campana su una strada sventrata, simbolo di normalità in mezzo al caos.

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Elenco degli autori e posizioni

L'antologia raccoglie i contributi di una lista impressionante di intellettuali, tra cui Alaa Abd El-Fattah, Maisara Baroud, Lina Meruane, Shrouq Aila, Houria Bouteldja e Mohammed Mhawish. Si aggiungono anche i nomi di Muhammad al-Zaqzouq, Sahar Khalifeh, Anees Ghanima e Ahmed Bassiouny. Completavano il roster Amal Al-Nakhala, Nasser Abourahme, Laleh Khalili, Lujayn e Mira Mattar, insieme a Nahil Mohana, Nasser Rabah, Rahul Rao, Adam Rouhana e Ahmad Zaghmouri.

Obiettivi editoriali e impatto

Secondo la prefazione del volume, la raccolta non intende spiegare né giustificare gli eventi, né si interessa alla neutralità. Piuttosto, indaga le esperienze di vita e creatività in uno stato di assedio, espropriazione e minaccia. Le pagine raccolgono poesie, saggi e testimonianze che sono atti di sopravvivenza e dignità. Il testo invita il lettore a chiedersi qual è il limite oltre il quale l'inerzia diventa follia, ponendo le basi per un dibattito internazionale.