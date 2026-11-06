All's Fair: il film su Giulia Cecchettin e la lotta al patriarcato di Paola Randi

Il film di Paola Randi su Giulia Cecchettin esce il 5 novembre. Con Naomi Watts e Niecy Nash-Betts, racconta la battaglia di Elena Cecchettin contro la violenza di genere e il patriarcato.

Il regista Paola Randi ha presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e ad Alice nella Città il suo nuovo lungometraggio " All's Fair", un'opera che esplora con delicatezza e forza il dramma della famiglia Cecchettin. Il film, ispirato al libro "Cara Giulia" di Gino Cecchettin, esce nelle sale di tutta Italia il 5 novembre. L'obiettivo narrativo non è ricostruire cronologicamente il femminicidio, ma indagare l'impatto psicologico e sociale sul nucleo familiare e sul Paese, evitando la retorica per puntare alla consapevolezza.

Il ruolo centrale di Elena Cecchettin

La narrazione si concentra sulla figura di Elena Cecchettin, sorella maggiore di Giulia, interpretata con grande intensità da Tecla Bossi. Dopo la scomparsa della sorella minore, Elena diventa il motore di un cambiamento nella percezione pubblica della tragedia. Decide di non isolarsi nel dolore privato ma di utilizzare i riflettori della cronaca per denunciare le cause profonde della violenza. Attraverso un discorso lucido e diretto, attribuisce un nome specifico al problema, definendolo patriarcato, una scelta che scuote l'opinione pubblica e stimola un dibattito nazionale sulla violenza di genere sistemica.

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Ritratto dei genitori e dell'attesa straziante

Il film ritrae con realismo i genitori di Giulia, Gino ed Elena. Gino Cecchettin, rimasto vedovo, dedica la sua vita ai tre figli ed è interpretato da Filippo Timi, che lavora per sottrazione evitando ogni enfasi. La macchina da camera accompagna l'ansia del padre nelle ore e nei giorni immediatamente successivi all'uscita di Giulia, avvenuta un sabato sera per incontrare l'ex fidanzato Filippo Turetta. La narrazione fotografa la trasformazione della paura in una certezza inaccettabile, mostrando come la tragedia privata diventi un evento pubblico che coinvolge un'intera nazione.

Giulia tra sogni e violenza domestica

Giulia Cecchettin, interpretata con naturalezza da una giovane attrice non nominata nel testo sorgente, è descritta come una ragazza ventiduenne pronta a laurearsi in ingegneria biomedica presso l'Università di Padova. Il suo sogno era trasferirsi a Reggio Emilia per dedicarsi all'illustrazione di libri per ragazzi. La storia inizia mostrando una famiglia unita e normale, per poi mostrare come la violenza domestica abbia sconvolto esistenze apparentemente serene. Il film sposta lo sguardo su chi aspettava Giulia a casa la sera in cui non è tornata, esplorando il dramma interiore prima che la tragedia esplodesse nella sfera pubblica.

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L'impatto mediatico e la trasformazione del dolore

L'intervista promozionale ai protagonisti Naomi Watts e Niecy Nash-Betts sottolinea come le donne siano finalmente raccontate in modo più giusto a Hollywood e nel cinema internazionale. Nel film, la presenza dei giornalisti outside la villetta dei Cecchettin a Vigonovo inizialmente vissuta con smarrimento, diventa una cassa di risonanza fondamentale. Elena sceglie di non trasformare la sua perdita in una sofferenza solitaria, ma chiama le cose con il loro nome, costringendo la società ad assumersi le proprie responsabilità. Questa scelta lucida e coraggiosa apre una riflessione che va oltre la semplice narrazione del mostro o del raptus, toccando le radici culturali della violenza.

Scritture e produzione dell'opera

La sceneggiatura è firmata dalla stessa regista Paola Randi insieme a Lisa Nur Sultan, garantendo una coerenza visionaria nell'approccio al materiale complesso e doloroso. Il film mira a non scivolare nella retorica, trattando la storia umana con la rispetta dovuta alla famiglia e all'impatto sociale che la vicenda ha avuto. Attraverso le performances di Filippo Timi, Tecla Bossi e dell'interprete di Giulia, "All's Fair" cerca di illuminare il percorso della famiglia Cecchettin dalla paralisi dell'attesa al coraggio di andare oltre, in memoria di una figlia e sorella strappata via dalla violenza.