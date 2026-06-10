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Allagamento dei garage: bolletta da 1,7 milioni di euro per i residenti

Cronaca News

Allagamento dei garage: bolletta da 1,7 milioni di euro per i residenti
AllagamentoCondominioBolletta
📆6/10/2026 9:47 AM
📰leggoit
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I residenti di un condominio si sono trovati a fare i conti con un problema che dura da 20 anni: l'allagamento dei garage. A causa di un errore di progettazione o d'esecuzione, l'acqua ha iniziato a infiltrarsi e poi dilagare, rendendo inutilizzabile l'intero piano dei garage. Nel 2023 è stato effettuato un intervento di bonifica grazie al superbonus, ma il problema non è stato risolto. La ditta che ha riversato l'acqua dal garage alla fogna ha tenuto la pompa aperta per mesi, anche quando i lavori erano fermi, facendo correre i contatori. Così è arrivata una bolletta dell'acqua da un milione e 700 mila euro. I residenti si trovano ora a dover pagare una cifra enorme, con il rischio di non poter far fronte alle spese. Molti inquilini non hanno la minima possibilità di versare una cifra del genere, e si tratta di un dramma sociale. Le fatture sono in carico al condominio, che potrà eventualmente aprire un'azione legale, se ritiene di aver subito un danno. Sarà possibile pagare a rate, o provare a dimostrare la buona fede: se in questi mesi, per qualche motivo, i condomini non avessero saputo delle fatture.

I residenti di un condominio si sono trovati a fare i conti con un problema che dura da 20 anni: l'allagamento dei garage. A causa di un errore di progettazione o d'esecuzione, l'acqua ha iniziato a infiltrarsi e poi dilagare, rendendo inutilizzabile l'intero piano dei garage.

Nel 2023 è stato effettuato un intervento di bonifica grazie al superbonus, ma il problema non è stato risolto. La ditta che ha riversato l'acqua dal garage alla fogna ha tenuto la pompa aperta per mesi, anche quando i lavori erano fermi, facendo correre i contatori. Così è arrivata una bolletta dell'acqua da un milione e 700 mila euro. I residenti si trovano ora a dover pagare una cifra enorme, con il rischio di non poter far fronte alle spese.

Molti inquilini non hanno la minima possibilità di versare una cifra del genere, e si tratta di un dramma sociale. Le fatture sono in carico al condominio, che potrà eventualmente aprire un'azione legale, se ritiene di aver subito un danno. Sarà possibile pagare a rate, o provare a dimostrare la buona fede: se in questi mesi, per qualche motivo, i condomini non avessero saputo delle fatture

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Allagamento Condominio Bolletta Acqua Problema Residenti

 

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