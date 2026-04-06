Allarme Allergie: Il Lunedì dell’Angelo a Rischio per Milioni di Italiani

La SIAAIC prevede un aumento del 25% delle visite ambulatoriali dopo Pasqua a causa di un picco pollinico aggressivo. Consigli e precauzioni per i pazienti allergici. Focus sul Congresso Nazionale 'Libero Respiro'.

Il periodo pasquale è alle porte, ma per milioni di italiani il “lunedì dell’Angelo” rischia di trasformarsi in un incubo a causa delle allergie. La Società Italiana Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica ( SIAAIC ) lancia l’allarme: si prevede un aumento del 25% delle visite ambulatoriali nei dieci giorni successivi alle festività pasquali, a causa di un picco pollinico particolarmente aggressivo.

Questo tema è stato al centro del Congresso Nazionale “Libero Respiro: La Medicina Respiratoria e Immunologica nel Mondo Reale”, tenutosi a Vietri sul Mare il 27-28 marzo scorsi, dove i massimi esperti si sono confrontati sulle nuove sfide terapeutiche per l’asma grave e la BPCO. Il presidente della SIAAIC, e direttore UOC Medicina Interna dell’Azienda Sanitaria di Salerno, ha sottolineato come il periodo pasquale, oltre a portare con sé qualche giorno di riposo, comporti anche un’impennata delle reazioni allergiche legata alle attività all’aperto nel picco della stagione pollinica. Questo picco è scatenato principalmente da graminacee, betulacee, parietarie e olivi, e quest’anno si prevede particolarmente intenso a causa della fioritura anticipata e simultanea di molte piante. Circa 3 italiani su 10 soffrono di allergie stagionali e si avvicina quindi il momento dell’anno più critico, caratterizzato da starnuti, naso chiuso, occhi rossi che lacrimano, fino a vere e proprie crisi di asma bronchiale, come osserva Stefano Del Giacco, ordinario di Medicina Interna dell’Università di Cagliari. I dati degli ambulatori, infatti, registrano, nei giorni successivi al ponte pasquale, un aumento delle reazioni allergiche e delle visite di controllo pari al 25% rispetto alla media delle settimane precedenti. Gli allergologi sono ben consapevoli di questo fenomeno, legato alla cosiddetta esposizione cumulativa ai pollini durante le giornate trascorse all’aperto. Questo rischio è confermato anche da uno studio pubblicato nel 2024 su Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology, che ha documentato come le vacanze siano associate a una probabilità di reazioni anafilattiche significativamente più alta, con un rischio relativo di 2,3 maggiore rispetto ai periodi ordinari, legato all’esposizione a contesti diversi da quelli quotidiani. \Per i pazienti allergici, una gita fuori porta mal pianificata può tradursi in una giornata di malessere, ma questo può essere scongiurato con poche ma fondamentali precauzioni, in linea con le indicazioni dell’American College of Allergy, Asthma & Immunology, come sottolinea Patella. Coloro che soffrono di allergie respiratorie e vogliono godersi le vacanze del periodo pasquale, dovrebbero privilegiare destinazioni che offrono protezione e controllo. Si suggeriscono, per esempio, le località che godono della brezza marina, la quale disperde i pollini mantenendo l’aria più pulita dagli allergeni, ma anche i borghi storici e le città d’arte, che permettono di stare all’aria aperta offrendo una relativa protezione dal contatto diretto con prati e fioriture. Sono da preferire anche le mete montane oltre gli 800-1000 metri di altitudine, dove la stagione dei pollini inizia significativamente più tardi. È necessario valutare con cautela prati aperti, parchi con alberi ad alta fioritura e la campagna, specialmente nelle giornate ventose che favoriscono il trasporto dei pollini. Occorre prestare attenzione anche ai temporali brevi, poiché le piogge intense e concentrate possono causare la rottura dei granuli pollinici, favorendo il rilascio di particelle ancora più piccole e irritanti, che possono peggiorare i sintomi, soprattutto nei pazienti asmatici, come spiega Del Giacco. È di primaria importanza portare sempre con sé un kit di emergenza contenente antistaminici, spray nasali e colliri prescritti dallo specialista. Infine, è essenziale controllare il bollettino pollinico prima di partire, verificando i livelli di polline della zona di destinazione attraverso le app e i portali dedicati al monitoraggio aerobiologico, al fine di pianificare le attività all’aperto in base alle previsioni sulla qualità dell’aria, come consigliano gli esperti.\Inoltre, l'articolo include informazioni sui benefici dell'abbonamento a Il Fatto Quotidiano, offrendo sconti esclusivi su corsi, shop online e TvLoft. I lettori possono accedere all'archivio completo del giornale, partecipare alla riunione di redazione, e usufruire di vantaggi legati alla Fondazione Il Fatto Quotidiano. L'articolo menziona anche una scossa di terremoto di magnitudo 3 registrata a Castelnuovo di Val di Cecina, in provincia di Pisa, il 6 aprile





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