Allarme Automotive: Il Rischio di Diventare Assemblatori per la Cina

Pierpaolo Bombardieri, segretario della Uil, avverte della necessità di una nuova strategia industriale per l'automotive italiano ed europeo per evitare la dipendenza tecnologica dalla Cina.

Il segretario generale della Uil , Pierpaolo Bombardieri, ha lanciato un monito estremamente severo durante il congresso nazionale dell' Uil m tenutosi a Bari, sollevando una questione fondamentale per il futuro dell'economia europea.

Il nucleo del suo intervento si è concentrato sul rischio concreto che l'Italia e l'intero continente si trasformino in meri assemblatori di veicoli progettati e prodotti tecnologicamente in Cina. Secondo Bombardieri, l'attuale dibattito sulla transizione industriale è troppo limitato e si concentra eccessivamente sulla difesa dei posti di lavoro già esistenti, quando invece dovrebbe puntare a una visione molto più ambiziosa.

La sfida non è semplicemente salvare l'occupazione attuale, ma costruire una strategia di rilancio dei settori produttivi che permetta all'automotive di tornare a essere competitivo e innovativo. Il leader sindacale ha chiarito che se l'innovazione, la tecnologia e il cuore della produzione rimarranno nelle mani dei partner cinesi, l'Europa perderà la propria sovranità industriale, riducendosi a un ruolo marginale di montaggio finale, scenario che il sindacato rifiuta categoricamente.

Questa preoccupazione si inserisce in un contesto di dati produttivi allarmanti per il settore automotive in Italia. Analizzando i numeri del 2025, si nota un calo significativo nella produzione di veicoli negli stabilimenti di Stellantis, che ha visto una diminuzione del 20,1% rispetto all'anno precedente, con una flessione ancora più marcata per quanto riguarda le sole autovetture, scese del 24,5%.

Nonostante un timido recupero nel primo trimestre del 2026, sostenuto dal lancio della Fiat 500 ibrida a Mirafiori e della nuova Jeep Compass a Melfi, i livelli produttivi rimangono lontani dai picchi del passato. La situazione è eterogenea ma complessivamente critica: mentre alcuni siti cercano di ripartire, altri come Cassino continuano a operare con volumi ridotti e Termoli ha subito il colpo durissimo dello stop al progetto della gigafactory di Acc, un elemento che era considerato fondamentale per creare una filiera completa e autosufficiente.

Il malessere non riguarda solo i grandi costruttori, ma si estende a cascata sull'indotto. Secondo i dati di Anfia, la componentistica automotive coinvolge oltre duemila imprese e circa 168mila addetti, con un fatturato che, pur essendo di circa 55,5 miliardi di euro, ha subito una contrazione dei ricavi del 6% nel 2024, dimostrando come la crisi delle linee di montaggio colpisca duramente l'intera rete di fornitori. Parallelamente alla crisi interna, i costruttori cinesi stanno accelerando la loro espansione in Europa.

La risposta di Bruxelles, che ha introdotto dazi compensativi sulle auto elettriche importate dalla Cina con aliquote differenziate per gruppi come Byd, Geely e Saic, ha paradossalmente spinto i produttori asiatici a cambiare strategia. Per aggirare i dazi e avvicinarsi al mercato di consumo, molte case madri cinesi stanno valutando la costruzione di stabilimenti direttamente in territorio europeo o la stipula di accordi con gruppi già presenti.

Un esempio emblematico è il memorandum firmato tra Stellantis e Dongfeng per lo sviluppo del marchio Voyah in Europa, con una joint venture a maggioranza Stellantis e l'ipotesi di localizzare la produzione a Rennes, in Francia. In Italia, la penetrazione di marchi come Byd, Omoda e Jaecoo è in costante crescita, segno di un mercato sempre più aperto all'influenza orientale. In conclusione, Bombardieri ha sottolineato che la transizione ecologica non può essere scissa da una transizione sociale.

La volontà di salvare il pianeta è condivisa da tutti, ma il cambiamento non sarà possibile se non saranno accompagnati i lavoratori in questo passaggio epocale. Questo principio di governo del cambiamento non si applica solo all'automotive, ma si estende a settori strategici come l'intelligenza artificiale, la difesa e l'aerospazio.

La tesi del segretario Uil è che l'Italia non debba subire passivamente l'evoluzione tecnologica e geopolitica, ma debba governarla attraverso una politica industriale coraggiosa, capace di integrare l'innovazione con la tutela sociale, evitando che il Made in Italy diventi un semplice marchio applicato a prodotti pensati altrove





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