Allarme bomba bellica sulla spiaggia di Sottomarina: scoperta, intervento delle forze dell'ordine e rimozione sicura

Una coppia di turisti stranieri ha scoperto un presunto ordigno della Seconda guerra mondiale sulla battigia di Sottomarina. La Polizia di Stato, la Capitaneria di porto e gli artificieri hanno gestito l'emergenza, transennando l'area e rimuovendo l'oggetto senza danni. Le condizioni di bassa affluenza hanno facilitato le operazioni, ma l'incidente sottolinea il rischio di reperti bellici che riemergono dalle maree.

Una coppia di turisti stranieri si è trovata di fronte a un oggetto metallico semi sepolto sulla battigia della spiaggia di Sottomarina , vicino al Parco Hotel fra le torrette 18 e 19.

Lì, appena avvistato, hanno immediatamente allertato i bagnini, che hanno trasmesso l'avviso alle autorità. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i militari della Capitaneria di porto, i quali hanno circoscritto l'area con transenne e hanno organizzato il perimetro di sicurezza in attesa dell'arrivo dei tecnici artificieri.

Grazie al clima di bassa affluenza, dovuto alle condizioni meteorologiche avverse e alla coincidenza con la processione del patrono, non è stato necessario evacuare l'intera spiaggia, il che ha consentito di gestire la situazione con maggiore rapidità e minor impatto sul pubblico. Gli artificieri, provenienti da Mestre, sono giunti poco prima delle venti, hanno effettuato le opportune verifiche sul presunto ordigno e, dopo aver accertato che non vi era pericolo imminente di esplosione, hanno deciso di far brillare il dispositivo sul luogo per renderne evidente la natura.

Le prime analisi suggeriscono che si tratti di un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale, probabilmente trasportato fino a riva dalle recenti mareggiate. Il mare agitato ha dovuto spostare il materiale attraverso l'area di balneazione, depositandolo sulla sabbia. Questo episodio dimostra quanto oggetti di questo tipo possano riemergere improvvisamente dal fondale e rappresentare un serio pericolo, soprattutto per i bambini attratti da oggetti insoliti.

Durante l'intervento sono stati presenti due agenti di Polizia di Stato, due militari della Capitaneria di porto e tre agenti della Polizia locale, affiancati da pattuglie di volontari. Le operazioni si sono svolte mentre la marea iniziava a salire, aggiungendo una dose ulteriore di difficoltà per i soccorritori. La zona è stata costantemente monitorata e i curiosi, tra jogger, passeggiatori e proprietari di cani, sono stati invitati a mantenere le distanze.

L'evento ha attirato l'interesse di residenti e turisti, che hanno chiesto spiegazioni alle forze dell'ordine presenti. Alla fine dell'intervento, l'ordigno è stato rimosso in tutta sicurezza senza causare danni a persone o cose, e la spiaggia è stata riaperta al pubblico. Le autorità hanno invitato la popolazione a segnalare tempestivamente eventuali oggetti sospetti trovati lungo le coste, per evitare rischi futuri





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sottomarina Bomba Bellica Polizia Di Stato Capitaneria Di Porto Artificieri

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Seconda notte di disordini a nord di Belfast, bruciata una casaLa polizia ha respinto un gruppo che cercava di raggiungere un hotel che ospita alcuni migranti. Il reportage di Lorenzo Attianese (ANSA)

Read more »

Estate 2026: Allarme Trasporti per i Lavori sulla Rete Ferroviaria ItalianaL'estate 2026 sarà caratterizzata da numerosi disagi ferroviari a causa di ampi cantieri di ammodernamento in tutta Italia, con impatti significativi sulle linee ad alta velocità e regionali.

Read more »

LIVE F1 Barcellona, tutto pronto per le libere 3. Alle 16 la lotta per la poleGli aggiornamenti in tempo reale sulla seconda giornata del GP da Montmeló

Read more »

Mediaset: speciale "Noi" in seconda serata e record per "Caro Presidente"Lo speciale "Mediaset siamo Noi" celebrerà la storia e i valori del Gruppo con immagini e momenti salienti di una serata caratterizzata da emozioni, musica e condivisione, aperta da Gerry Scotti e con l'intervento di Pier Silvio Berlusconi e un mini-concerto dei Pooh. Andrà in onda in seconda serata su Canale 5 dopo "Ciao Darwin". Inoltre, lo speciale "Caro Presidente, ti racconto" dedicato a Silvio Berlusconi, trasmesso in simulcast sulle Reti Mediaset e Tgcom24 per il terzo anniversario dalla scomparsa, ha totalizzato oltre 12 milioni di contatti: 6,7 milioni per l'anteprima e 4,3 milioni per la versione integrale.

Read more »