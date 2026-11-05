Allarme bomba Fiumicino: minacce email e controlli sui voli internazionali

Allarme bomba su aerei diretti a Fiumicino e Malpensa dopo email estremiste. Verifiche artificieri, voli deviati e caccia intercettori per sicurezza.

Un intenso allarme bomba ha colpito il traffico aereo italiano durante le operazioni di ieri, mettendo in crisi i principali hub del Paese. La minaccia è arrivata tramite un'email firmata dal gruppo estremo noto come "combattenti dello Stato Maschile", destinata all'aeroporto di Roma- Fiumicino. Nel messaggio, i firmatari annunciavano apertamente che "il vostro cielo sarebbe stato rosso" e dichiaravano di aver piazzato ordigni esplosivi su specifici voli internazionali diretti verso l'Italia.

La posta elettronica conteneva l'elenco preciso delle destinazioni prese di mira, citando esplicitamente i voli AY1761, proveniente da Helsinki, e l'El402, in arrivo da Dublino. I testi della minaccia, scritti in lingua italiana, esprimevano un forte odio ideologico contro il che viene definito "regime femminista", promettendo che le azioni compiute sarebbero rimaste nella storia. Questa comunicazione ha attivato immediatamente i protocolli di sicurezza più elevati presso le autorità competenti.

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Protocolli di sicurezza e intercettazioni

Di fronte alla gravità della segnalazione, le forze dell'ordine hanno disposto misure drastiche per garantire l'incolumità dei passeggeri e degli equipaggi. Uno dei due aerei menzionati nella minaccia, che aveva origini da Helsinki, è stato scortato da caccia intercettori fino alla sua destinazione finale a Fiumicino. Durante l'atterraggio, l'aeromobile ha subito un'evacuazione preventiva come misura precauzionale standard in situazioni di potenziale pericolo.

Un'ulteriore complicazione si è verificata con un altro volo, originario di Milano-Malpensa con destinazione la Polonia. Per motivi di prudenza operativa e sicurezza, l'aereo è stato dirottato verso l'aeroporto di Vienna. Questa decisione ha causato ritardi significativi e ha contribuito a generare un effetto a catena sui trasporti aerei, mettendo a rischio ulteriori cancellazioni e rimborsi per i viaggiatori coinvolti nella catena di eventi.

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Chi sono i "Combattenti dello Stato Maschile"

Il gruppo responsabile della minaccia, i "combattenti dello Stato Maschile", è noto per condurre una campagna di cyber-terrorismo e aggressioni virtuali. Le loro azioni si concentrano su attacchi informatici, molestie online e minacce di morte rivolte specificamente contro donne, attivisti LGBTQ+, individui di etnia non russa e aziende che promuovono politiche di inclusività sociale. La loro ideologia è chiaramente misogina e xenofoba.

Nonostante le severe restrizioni e il bando ufficiale imposto dalle autorità russe, i membri di questa organizzazione continuano a operare in clandestinità. Utilizzano piattaforme online per estendere le loro minacce e le rivendicazioni cyber-estremiste oltre i confini nazionali, dimostrando una capacità di raggiungere vittime e istituzioni in diversi paesi europei, come dimostrato dall'attacco contro l'Italia.

Verifiche tecniche e esito delle perquisizioni

Non appena i voli sono atterrati o sono stati dirottati, le squadre specializzate sono intervenute per effettuare controlli approfonditi. Le forze dell'ordine, affiancate da specialisti artificieri, hanno ispezionato i velivoli presi di mira nelle sezioni indicate dall'email. I tecnici hanno eseguito scansioni e verifiche meticolose per individuare eventuali ordigni o dispositivi esplosivi.

I risultati delle indagini preliminari hanno confermato che gli allarmi erano del tutto infondati. Gli artificieri hanno accertato l'assenza di qualsiasi rischio reale, classificando le minacce come false o scherzi privi di sostanza materiale. Nonostante l'assenza di pericolo concreto, la risposta delle istituzioni è stata rapida e proporzionata alla minaccia percepita.

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Impatto sui viaggiatori e procedure future

L'evento ha avuto ripercussioni concrete sull'esperienza dei passeggeri, causando disagi, ritardi e l'incertezza sui rimborsi. Le compagnie aeree hanno dovuto gestire le cancellazioni e le deviazioni, con il rischio di un effetto domino sull'intero network dei voli. I passeggeri coinvolti nei voli AY1761, El402 e nel volo dirottato su Vienna si sono trovati in una situazione di stallo prolungato.

Questa situazione sottolinea la vulnerabilità delle infrastrutture di trasporto ai nuovi tipi di minacce digitali e psicologiche. Le autorità lavorano ora per monitorare ulteriori comunicazioni del gruppo e per rafforzare i protocolli di risposta alle email minatorie. La cittadinanza rimane vigile mentre si attendono sviluppi ufficiali sulle eventuali indagini giudiziarie a carico degli autori anonimi della minaccia.