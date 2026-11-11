In un episodio di terrorismo scolastico, 300 scuole di tutta Italia hanno evacuato i ragazzi dopo aver ricevuto un'email anonima e un avviso dei carabinieri. Ecco i fatti e le reazioni delle autorità.

Il 25 novembre 2023, un' email anonima ha scatenato l'allarme bomba in 300 scuole italiane, compreso l'Istituto Comprensivo di Via Volsinio a Roma. L'autorizzata preside Loredana Teodoro ha dichiarato che l'assistenza amministrativa ha subito subito una segnalazione e che, contemporaneamente, i carabinieri hanno chiesto il rapido evacuazione degli alunni.

Meccanismo di identificazione dell'allarme

L'email singolare apparsa all'indirizzo istituzionale della scuola è stata immediatamente verificata dalla sicurezza informatica. Una volta confermata la minaccia, l'ufficio amministrativo ha contattato le forze di polizia per ulteriori valutazioni. I carabinieri, dopo aver analizzato i dettagli forniti, hanno inviato un messaggio di evacuazione diretto alla direzione della scuola.

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Reazioni delle autorità e della comunità

Il capo della divisione di sicurezza delle scuole ha sottolineato la rapidità con cui le autorità hanno risposto: "L'evacuazione si è svolta entro dieci minuti dalla notifica dei carabinieri. Tutti gli studenti sono stati guidati verso i luoghi di sicurezza definiti dallo stesso ordine di evacuazione. Il risultato è stato che nessun giovane è rimasto impossibilitato a partecipare al corso."

Una residente del quartiere di Via Volsinio ha espresso sollievo per l'efficienza della gestione: "Siamo contenti che l'allarme sia stato gestito in tempo, la sicurezza prima di tutto."

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Impatto immediato e prossimi sviluppi

Le scuole coinvolte hanno subito un tempo di interruzione di 45 minuti, durante i quali gli studenti sono stati indirizzati ai punti di raccolta designati. Una volta verificato che non vi fossero pericoli residui, i docenti hanno riaperto le lezioni. L'autorità scolastica nazionale ha comunicato che, in ferito di incontri di sicurezza, verranno effettuati controlli diplomatici e tecnici sui server che gestiscono le email istituzionali per prevenire simili incidenti futuri.

Il Ministero dell'Istruzione ha inoltre annunciato la stilazione di nuove linee guida per la gestione delle notifiche di minaccia e la formazione obbligatoria per personale amministrativo e insegnanti su procedure di evacuazione e comunicazione di emergenza. Gli studenti di Via Volsinio restano sotto osservazione e assisteranno un servizio di supporto psicologico per gestire eventuali traumi legati alla vicenda.