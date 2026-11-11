Allarme bomba in 6.000 scuole: il ministro Tajani denuncia strategia di caos

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha denunciato una campagna di disinformazione che ha provocato l'allarme di bombe in 6.000 scuole, affermando che si tratta di una strategia per creare il caos e minare la fiducia dei cittadini.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato che la recente allerta di bombe in 6.000 scuole è il risultato di una strategia mirata a creare il caos e a minare la fiducia dei cittadini. L'allarme, generato da una mail contenente un presunto "potente ordigno" con innesco a distanza, ha portato all'evacuazione di migliaia di studenti, causando disagi per le famiglie.

Meccanismo dell'allarme e verifica delle minacce

Secondo Tajani, le verifiche attuali non evidenziano alcun pericolo concreto. L'email, che menzionava un sacchetto di plastica contenente un ordigno, è stata identificata come una finta minaccia. Il ministro ha sottolineato che la sicurezza nazionale non si limita all'acquisto di armi, ma include la protezione dei dati, dei trasporti e del sistema alimentare, compresa la sicurezza delle scuole.

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Posizioni dei principali attori politici

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha confermato di aver già contattato il ministro Piantedosi per discutere la situazione. Valditara ha annunciato che il vertice con la premier Giorgia Meloni, i servizi e i ministri Crosetto e Piantedosi si terrà a Palazzo Chigi nel pomeriggio. Il ministro Tajani ha chiesto a tutte le forze politiche di non cedere alla tentazione di usare le fake news per alimentare lo scontro politico.

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Impatto concreto e prossimi passi

La finta minaccia ha causato l'evacuazione di migliaia di studenti, con conseguenti disagi per i genitori e per le scuole coinvolte. Il ministro Tajani ha dichiarato che la sicurezza dei dati e la lotta alla disinformazione sono priorità per la Farnesina. Il vertice a Palazzo Chigi, previsto per il pomeriggio, è destinato a definire le misure di sicurezza e a coordinare le risposte delle autorità competenti. La situazione rimane sotto attenta osservazione delle forze investigative, che dovranno pronunciare un giudizio definitivo sulla natura dell'allarme.