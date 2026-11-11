Allarme bomba nelle scuole: mail a 6 mila istituti, Meloni esclude pericolo concreto

Il ministro Valditara parla di minacce arrivate via mail a 6 mila istituti italiani, mentre a Palazzo Chigi si tiene un vertice. Meloni: non emerge alcun pericolo concreto.

Una mattina di ansia ha attraversato gli istituti scolastici di tutta Italia dopo un allarme bomba diffuso via mail. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha riferito che le comunicazioni sono arrivate a 6 mila istituti, mentre a Palazzo Chigi si è svolto un vertice sul caso. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato che non emerge alcun pericolo concreto.

Le scuole hanno disposto evacuazioni e uscite dagli edifici, con migliaia di studenti riversati nelle strade e nelle piazze vicine. Il quadro che emerge dalle testimonianze raccolte è quello di una gestione molto diversa da istituto a istituto, con procedure seguite in modo non uniforme.

Also read Libro di storia controverso: Meloni, Valditara e Laterza scontro su giudizio politico

Come si è svolta l'evacuazione nelle scuole

L'allarme ha costretto le scuole a improvvisare evacuazioni, spesso senza indicazioni chiare sul da farsi. Nelle realtà coinvolte, il messaggio è arrivato in tempi e modi differenti, e non tutti gli edifici hanno ricevuto la stessa comunicazione.

Anna Guarneri, mamma di tre figli e presidente dell'associazione genitori del comprensivo Stoppani di Milano, ha spiegato che le due primarie statali Stoppani e Bacone sono state tra le prime a ricevere l'avviso. Gli alunni sono stati fatti uscire e portati in una piazza vicina, mentre le famiglie sono state avvisate per telefono tramite i rappresentanti.

Advertisement

Nello stesso complesso, però, le scuole dell'infanzia comunali e il nido non hanno ricevuto alcun avvertimento. Guarneri ha definito paradossale il fatto che i bambini più piccoli continuassero a giocare mentre i compagni più grandi venivano evacuati.

Le posizioni di istituzioni, dirigenti e studenti

Il governo ha convocato un vertice a Palazzo Chigi per valutare la situazione, mentre Giorgia Meloni ha escluso un pericolo concreto. Valditara ha indicato in 6 mila il numero di istituti raggiunti dalle mail di minaccia.

Stefania Chimienti, dirigente scolastica del liceo De Sanctis di Roma, che conta 2 mila alunni e 5 sedi, ha raccontato di aver chiamato il 112 e di aver atteso 20 minuti al telefono, un tempo che le ha fatto capire che era in corso un'emergenza. Ha poi aggiunto che i carabinieri della compagnia locale non potevano intervenire senza un'autorizzazione.

Chimienti ha precisato che tutte le sedi sono state evacuate con il segnale d'allarme che gli studenti riconoscono come quello delle emergenze. Secondo la dirigente, i ragazzi si sono riuniti nei punti di raccolta in pochi minuti grazie alle esercitazioni periodiche.

Advertisement

Al liceo Stefanini di Mestre, in provincia di Venezia, un studente di 16 anni, indicato con l'iniziale L., ha raccontato che la classe era riunita in assemblea quando ha visto dalle finestre l'evacuazione della scuola vicina, intorno alle undici. Gli studenti hanno poi lasciato l'edificio dopo l'ingresso della preside in classe. Lo studente ha detto di non aver creduto molto alla minaccia, ricordando gli allarmi dei giorni precedenti che non avevano avuto conseguenze.

Impatto sulle famiglie e verifiche in corso

Per le famiglie, la giornata ha significato ore di attesa e comunicazioni frammentate, con il passaparola tra genitori che si è diffuso molto rapidamente. Guarneri ha riferito che i genitori sono stati informati mentre sui siti dei giornali compariva già la notizia dell'allarme esteso a numerosi istituti.

Alla scuola De Sanctis di Roma, la polizia è intervenuta alle 14 e ha effettuato un controllo visivo che non ha rilevato nulla di sospetto. Gli agenti hanno quindi permesso alla dirigente Chimienti di disporre il rientro dei ragazzi per riprendere zaini e giacche.

Sul piano dell'origine, Valditara e le autorità hanno collegato le mail a un possibile attacco hacker, mentre la ricostruzione dell'ipotesi russa resta una possibilità discussa nel dibattito pubblico, con Mosca che ha smentito ogni coinvolgimento. Le indagini proseguono e la pubblicazione di nuovi aggiornamenti dipenderà dagli esiti delle verifiche avviate dagli investigatori.