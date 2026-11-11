Il Ministero dell'Istruzione avverte 300 scuole di un potenziale pericolo dopo una email di minaccia, con evacuazioni in corso e indagini per identificare i responsabili.

L'allarme bomba è stato scattato oggi, 11 novembre, in centinaia di scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia, provocando evacuazioni in corso di tutta la rete scolastica.

Allarme bomba scatta in centinaia di scuole italiane

Al momento sono in corso le evacuazioni in città quali Trieste, Padova, Brescia, Roma, Frosinone, Potenza, Rieti e Catania, con un numero che si sta allungando con il passare dei minuti. Il Ministro dell'Istruzione Alessandro Valditara ha dichiarato a La7 che il numero di istituti coinvolti è destinato ad aumentare, arrivando attualmente a circa trecento scuole.

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Meccanismo dell'allerta e invio dell'email

L'allerta è stata innescata da una segnalazione inviata via email che indicava la presunta presenza di ordigni esplosivi. L'oggetto dell'email era "Avviso di pericolo" e all'interno si leggeva: 'Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi... Ho lasciato in un sacchetto di plastica un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza'. Inoltre, l'email conteneva minacce contro il primo ministro e gli studenti. A Roma, la stessa email ha raggiunto anche alcuni istituti occupati, ma i ragazzi non hanno lasciato gli edifici.

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Reazioni dei dirigenti scolastici e del Ministero

Le comunicazioni sono arrivate alle segreterie didattiche, per cui, a meno di interventi delle forze dell'ordine, l'ambiente scolastico è rimasto relativamente tranquillo. Il Ministero ha avviato una procedura di evacuazione a tutte le scuole segnalate come potenzialmente a rischio. Gli ispettori educativi stanno verificando se alcuni presidi stanno tentando di sfruttare la situazione per uscire gli studenti o chiedere lo sgombero. Subito dopo la notizia, il Ministero ha dichiarato che stanno "scoprendo" la provenienza dell'email per individuare i responsabili.

Sospetto dei responsabili e indagini in corso

Gli investigatori sono già al lavoro per tracciare l'indirizzo IP dalla quale è stata inviata l'email e identificare i responsabili. I sospetti includono figure ideologicamente radicate che hanno inviato messaggi di minaccia da account simili a quelli dei caricati da precedenti segnalazioni; infatti, nei giorni scorsi circa duecento presidi di scuole avevano ricevuto una segnalazione simile. I poliziotti stanno esaminando le tracce digitali per stabilire eventuali collegamenti binari con altre operazioni sospette e verificare la realizzabilità tecnica delle minacce esposte. Il prossimo passo previsto è la realizzazione di una pericolosa "bomba" interna alle scuole e la pericolosa "bomba" nella vettura del premier, secondo l'email, che sono stati falsi al momento delle verifiche di sicurezza. Per ora l'Autorità per la Sicurezza Scolastica avverte di non esporre informazioni sensibili in rete e di mantenere le precauzioni indicanti; la vittima attuale resta la sicurezza degli studenti e del personale del Ministero.