Allarme bomba scuole Roma: Cagliero evacuato dopo minaccia mail esplosivo

Allarme bomba al Cagliero di Roma: la preside Anna Fucile evacua 1.800 bambini dopo una mail con minaccia esplosivo e aereo. Operazione artificieri.

Un'allerta massima si è abbattuta sui luoghi di istruzione della Capitale a seguito dell'arrivo di un messaggio telematico contenente gravi minacce terroristiche. Il messaggio, pervenuto alla rete degli istituti scolastici romani, ha immediatamente innescato procedure di emergenza straordinarie in venti-otto scuole diverse. La situazione ha richiesto un intervento rapido e coordinato delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza di migliaia di studenti e personale docente.

Minaccia Esplosivo e Volo Aereo

La preside dell'Istituto Comprensivo Cagliero, Anna Fucile, ha ricevuto il messaggio alle ore 10.13 del giorno dell'evento. Il testo della comunicazione, arrivata via posta elettronica, dichiarava esplicitamente che i mittenti avevano nascosto un sacchetto contenente esplosivo e un detonatore. Gli autori della minaccia specificavano che l'ordigno sarebbe stato azionato dopo un'ora dall'invio della mail. Per conferire ulteriore credibilità alla minaccia, il messaggio annunciava anche l'intenzione di far esplodere un ordigno su un volo aereo diretto verso Roma.

Also read Allarme bomba nel comprensivo Giovani Cagliero: evacuati 650 alunni

Posizione Dirigenza e Forze dell'Ordine

Anna Fucile, dirigente scolastica del Cagliero, ha immediatamente allertato le autorità competenti senza esitazione. La decisione di evacuare l'istituto è stata presa per evitare qualsiasi rischio potenzialmente letale per la comunità scolastica. La preside ha dichiarato di non potersi permettere di ignorare o sottovalutare la natura della minaccia, malgrado iniziasse a nutrire dubbi sull'attendibilità del contenuto. La sua azione è stata fondamentale per garantire la sicurezza degli oltre 1.800 bambini presenti negli diversi plessi scolastici.

Advertisement

Evacuazione e Controllo Area

L'evacuazione ha portato gli alunni verso l'agorà di Villa Lais, uno spazio esterno sufficientemente ampio da accogliere l'intera popolazione studentesca. Sull'area sono intervenuti immediatamente carabinieri, polizia, polizia locale e le unità cinofile specializzate. Gli artificieri hanno effettuato i controlli di sicurezza necessari per escludere la presenza di ordigni reali. La polizia postale è stata coinvolta per le indagini preliminari sulla provenienza del messaggio telematico.

Conseguenze e Prossimi Passi

La preside Anna Fucile ha espresso rammarico per i disagi causati alla comunità, ma ha ribadito la necessità di non correre pericoli. La dirigenza scolastica annuncia che presenterà una denuncia ufficiale nelle prossime ore per gli estremi di minaccia grave. L'evento ha messo in luce l'importanza di protocolli di sicurezza rigorosi anche di fronte a minacce che potrebbero risultare false. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la serenità delle lezioni future.