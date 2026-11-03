Allarme bomba su volo LOT: dirottato a Varsavia-Modlin

Il volo LOT da Londra è stato dirottato a Varsavia-Modlin per un'allarme bomba. Chiusura immediata dello scalo e ispezioni sui 181 passeggeri.

Un Boeing 737 MAX della compagnia aerea LOT Polish Airlines ha causato un'emergenza internazionale dopo essere stato dirottato d'urgenza sull'aeroporto di Varsavia-Modlin. La procedura di sicurezza è stata attivata in seguito all'arrivo di una segnalazione riguardante un presunto ordigno esplosivo a bordo dell'aeromobile.

L'aereo, partito dallo scalo londinese di Heathrow con la destinazione finale l'aeroporto principale di Varsavia-Chopin, ha ricevuto l'ordine di atterrare immediatamente a Modlin. Questa decisione è stata presa per garantire la massima sicurezza dei 181 passeggeri e dell'equipaggio che si trovavano a bordo del velivolo durante il volo transnazionale.

Also read Roma, scuola evacuata al Tuscolano per allarme bomba: cos'è successo

Dettagli Operativi e Ispezioni di Sicurezza

L'aeromobile ha toccato la pista di atterraggio dell'aeroporto di Varsavia-Modlin alle ore 10.01 del giorno in cui si sono verificati gli eventi. L'immediatezza dell'atterraggio ha permesso di isolare rapidamente l'area circostante, bloccando ogni accesso non autorizzato e creando una zona di contenimento sicura intorno all'aereo parked.

Non appena il Boeing 737 MAX ha fermato i motori, le forze di sicurezza polacche e gli specialisti in ordigni esplosivi hanno iniziato le operazioni di ispezione straordinaria. Questi tecnici hanno verificato attentamente ogni centimetro dell'aeromobile per escludere la presenza di minacce reali, procedendo simultaneamente alla scansione accurata di tutti i bagagli dei passeggeri.

Advertisement

Posizione Ufficiale e Dichiarazioni del Portavoce

Il portavoce dell'aeroporto, Adam Szabłowski, ha fornito una conferma ufficiale sulla situazione di blocco totale. Ha dichiarato che lo scalo è stato chiuso e che l'intera area è sotto controllo, in attesa di conoscere l'esito definitivo delle indagini condotte dagli artificieri specializzati nella smontatura di ordigni.

Adam Szabłowski ha aggiunto che a causa della situazione attuale, l'aeroporto di Varsavia-Modlin rimane chiuso fino a nuovo avviso. I servizi di emergenza stanno lavorando sul campo per verificare la minaccia segnalata e garantire la sicurezza di tutte le persone presenti nell'immediato perimetro dell'aeroporto.

Impatto sul Traffico Aereo e Prossimi Passi

La chiusura improvvisa dell'aeroporto di Varsavia-Modlin ha generato un significativo impatto sul traffico aereo regionale. Il dislocamento del traffico verso altri scali o la sospensione dei voli previsti è una conseguenza diretta delle procedure di sicurezza adottate dalle autorità polacche per gestire l'emergenza.

Le autorità si attendono aggiornamenti successivi dalle forze dell'ordine per stabilire se la segnalazione riguardante il presunto ordigno si sia rivelata un falso allarme o una minaccia reale. La popolazione e i viaggiatori dovranno attendere le comunicazioni ufficiali per comprendere la durata della chiusura e le modalità di ripresa delle attività normali.