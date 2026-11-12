Allarme bomba via mail nelle scuole italiane: lezioni sospese in quasi tutte le regioni

Migliaia di scuole italiane ricevono un allarme bomba via mail firmato Mikhail Andropov: molte sospendono le lezioni ed evacuano in via precauzionale.

Migliaia di scuole in tutta Italia hanno ricevuto in mattinata un allarme bomba via mail. Il messaggio era firmato da un certo Mikhail Andropov, indicato come sedicente leader di "Vilayat di Misoginistan". Le segnalazioni sono arrivate a istituti di quasi tutte le regioni italiane, e numerose scuole hanno reagito sospendendo le lezioni e disponendo evacuazioni precauzionali.

La minaccia è arrivata in forma anonima e perentoria, con un testo che non indicava luoghi specifici né tempi precisi dell'ipotetico ordigno. Proprio per questo, secondo la prassi seguita in questi casi, ogni istituto ha dovuto valutare il messaggio in autonomia, senza poter stabilire subito se si trattasse di un falso allarme. La gestione dell'emergenza è quindi ricaduta sui dirigenti scolastici, che hanno deciso di interrompere le attività didattiche.

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Come si è diffuso l'allarme nelle scuole

L'allarme bomba è stato inviato contemporaneamente a un numero molto elevato di scuole, con segnalazioni che hanno coperto quasi tutto il territorio nazionale. Il canale utilizzato è stato la posta elettronica, lo stesso strumento che le scuole usano quotidianamente per comunicare con famiglie e personale, e questo ha reso più rapida la diffusione della notizia.

Le evacuazioni sono state disposte come misura precauzionale, senza che fosse stata accertata la presenza di alcun ordigno. Gli studenti sono stati fatti uscire dagli edifici e riaccompagnati o affidati alle famiglie secondo le procedure previste dai singoli istituti.

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Chi ha firmato la minaccia e perché conta

Il mittente dichiarato, Mikhail Andropov, si presenta come leader di "Vilayat di Misoginistan", una sigla che non risulta collegata a istituzioni o organizzazioni riconosciute. Il nome, costruito in modo provocatorio, suggerisce un intento intimidatorio più che una rivendicazione politica chiara.

Il fatto che il messaggio sia stato firmato con un nome preciso e con un'identità dichiarata non riduce la gravità della situazione. Chi riceve una minaccia di questo tipo deve comunque attivare le verifiche previste, perché la distinzione tra scherzo, provocazione e reale pericolo non può essere data per scontata al momento della ricezione.

Conseguenze per studenti e famiglie

Per le famiglie, la notizia ha significato in molti casi la necessità di ritirare i figli dalle scuole nel corso della mattinata, con disagi organizzativi immediati per chi doveva raggiungere gli istituti. La sospensione delle lezioni ha inoltre interrotto l'attività didattica in un numero molto ampio di classi, in tutte le fasce scolastiche coinvolte.

Al momento della stesura di questo articolo, le fonti disponibili non indicano nuovi sviluppi investigativi né l'eventuale identificazione del mittente. Gli istituti che hanno ricevuto il messaggio restano quindi in attesa di indicazioni ufficiali sulla ripresa regolare delle lezioni, mentre le verifiche proseguono secondo le procedure di sicurezza in vigore.