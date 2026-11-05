Allarme bomba Wizzair Milano-Varsavia: voli dirottati a Vienna e Varsavia

Allarme bomba su volo Wizzair da Milano a Varsavia. L'A321 dirottato a Vienna e il caos per i voli verso la Polonia. Ecco i dettagli e i numeri.

Un allarme bomba ha interrotto la normalità dei voli aerei nell'Europa centrale e meridionale nel pomeriggio del 5 novembre. L'incidente ha coinvolto specificamente un velivolo della compagnia aerea Wizz Air, con partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa e destinazione finale l'aeroporto di Varsavia. Il passaggio critico è avvenuto mentre l'aereo si trovava nello spazio aereo della Repubblica Ceca, costringendo i piloti a seguire le procedure di emergenza standard.

Il volo, identificato con la sigla WMT4BX, è decollato dalla pista dello scalo lombardo alle 7 del mattino. Immediatamente dopo l'ingaggio della quota di crociera, è stato disposto il dirottamento verso l'aeroporto internazionale di Vienna. Questa decisione è stata presa per garantire la massima sicurezza di tutti i soggetti coinvolti a bordo, adottando protocolli rigorosi per l'analisi della minaccia segnalata.

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La risposta immediata di Wizz Air

La compagnia aerea Wizz Air ha confermato in una dichiarazione ufficiale di aver disposto il dirottamento in conformità ai protocolli di sicurezza internazionali. L'obiettivo prioritario, come sottolineato dalla dirigenza, è stato porre al primo posto la tutela dei passeggeri e dell'equipaggio. La società ha precisato di collaborare attivamente con le autorità competenti del territorio austriaco e polacco.

Nello specifico, Wizz Air ha dichiarato di stare adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza complessiva del sistema di trasporto aereo. Le indagini tecniche sono ancora in corso, ma al momento non sono stati trovati ordigni a bordo dell'Airbus A321. La compagnia ha assicurato che la collaborazione con le forze dell'ordine locali è attiva e completa per chiarire le cause dell'allerta.

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Un'ondata di falsi allarmi in Europa

Questa segnalazione non è isolata, ma si inserisce in una serie di incidenti simili verificatisi nelle scorse settimane. Solo martedì scorso, sei voli europei sono stati oggetto di falsi allarmi bomba. Tra questi, due velivoli sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino a Roma, mentre altri hanno richiesto interventi urgenti in Polonia e Ungheria. La situazione ha causato disagi significativi per i viaggiatori e congestione negli spazi aerei.

La chiusura temporanea dell'aeroporto di Varsavia è stata una delle conseguenze dirette di questa ondata di allarmi. Due dei voli coinvolti nella serie di segnalazioni erano diretti proprio verso la capitale polacca. Uno proveniva da Copenaghen con la compagnia Sas Scandinavian Airlines, mentre il secondo atterrava dall'aeroporto londinese di Heathrow con la compagnia Lot Polish Airlines. Entrambi i velivoli sono stati sottoposti a controlli approfonditi.

Contagi aerei e interventi degli artificieri

Il fenomeno ha interessato anche altri scali europei, evidenziando una tendenza preoccupante di minacce anonime. Un volo Ryanair da Manchester a Murcia e un volo Wizz Air proveniente da Bergamo atterrato a Sofia sono stati ispezionati dopo l'atterraggio. Gli artificieri sono stati allertati anche a Roma per operazioni di controllo su due voli RyanAir atterrati a Fiumicino. Questi velivoli provenivano da Dublino e Lisbona, rispettivamente.

Le segnalazioni anonime sulla presenza di ordigni a bordo hanno richiesto un'attenzione speciale da parte delle autorità aeroportuali italiane. Il due novembre, un allarme bomba falso ha portato le autorità a dirottare un Wizz Air da Luton a Sofia. Il velivolo è stato costretto a uno scalo di emergenza in Ungheria per le necessarie verifiche di sicurezza. La catena di eventi dimostra la fragilità dei sistemi di controllo ante-partenza.

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La cronologia degli incidenti recenti

Andando indietro nel tempo, si nota come la situazione si sia aggravata negli ultimi mesi. Il 18 ottobre, un falso allarme bomba aveva costretto un volo dell'Austrian Airlines da Tel Aviv a Vienna a deviare in Bulgaria. Anche in questo caso, non era stato rinvenuto alcun esplosivo a bordo. Gli investigatori hanno lavorato per identificare le fonti di queste minacce ricorrenti.

La serie di incidenti conferma la necessità di aggiornamenti costanti nelle procedure di sicurezza aerea. Le compagnie aeree e le autorità di controllo stanno lavorando a stretto contatto per mitigare i rischi. La trasparenza delle comunicazioni con i passeggeri rimane fondamentale per gestire l'impatto emotivo e logistico di questi eventi imprevisti. Il settore del trasporto aereo affronta una sfida significativa per ripristinare la fiducia dei viaggiatori internazionali.