Allarme bombe nelle scuole, Meloni: nessun ordigno trovato e vertice con le opposizioni

Dopo l'allarme bombe nelle scuole, Giorgia Meloni convoca le opposizioni a Palazzo Chigi: nessun ordigno trovato negli istituti italiani.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio dopo la raffica di false minacce di bombe che ha colpito le scuole italiane. Le mail anonime segnalavano la presenza di ordigni in migliaia di istituti, ma le verifiche delle forze dell'ordine non hanno trovato alcun esplosivo. Meloni ha definito il episodio un falso allarme su vasta scala, che ha coinvolto non solo l'Italia ma l'intera Europa.

Nel suo messaggio, Meloni ha spiegato che in molti istituti gli studenti sono stati fatti uscire dagli edifici in via precauzionale. Il governo ha poi annunciato la convocazione dei leader dell'opposizione a Palazzo Chigi, con l'obiettivo di dare una risposta unitaria alla minaccia.

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Le verifiche nelle scuole e il ruolo di dirigenti e forze dell'ordine

Le verifiche nelle scuole hanno escluso la presenza di ordigni, e la premier ha sottolineato che non è stato trovato alcun ordigno. Le forze dell'ordine hanno controllato aula per aula, ispezionando migliaia di edifici in poche ore.

Meloni ha rivolto un ringraziamento ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e al personale che hanno gestito le operazioni con ordine, tenendo tranquilli i ragazzi. Ha inoltre citato il lavoro delle donne e degli uomini delle forze dell'ordine, che hanno verificato in poche ore un numero molto elevato di edifici.

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La premier ha ricordato che episodi analoghi hanno colpito anche in queste ore, inserendosi in una scia di false segnalazioni. Nei giorni scorsi, queste segnalazioni hanno costretto a dirottare decine di voli in tutta Europa e hanno preso di mira anche alcune redazioni giornalistiche estere.

Il messaggio di fermezza di Palazzo Chigi e il vertice con le opposizioni

Il governo ha scelto la linea della compattezza istituzionale e ha invitato i leader delle opposizioni a Palazzo Chigi. Meloni ha affermato che sulla sicurezza, a cominciare da quella percepita, non esistono né maggioranza né opposizione, ma solo l'Italia.

Rivolgendosi a chi ha inviato le false minacce, la presidente del Consiglio ha sostenuto che l'obiettivo era una nazione ferma e impaurita. Secondo Meloni, il Paese risponderà svegliandosi, accompagnando i figli a scuola e andando a lavorare, e questa sarà la risposta più forte che l'Italia può dare.

Nel videomessaggio, la premier ha anche affermato che non permetterà a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei figli degli italiani. Il messaggio del governo punta quindi a mantenere la normalità delle lezioni nonostante le minacce.

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Effetti per studenti e famiglie e prossimi passi istituzionali

Per studenti e famiglie, la giornata di allarme ha significato l'uscita dagli edifici scolastici e l'attesa delle verifiche degli agenti. Il governo chiede ora che la risposta alle minacce sia condivisa tra maggioranza e opposizione, con il vertice convocato a Palazzo Chigi come primo passo.

Le false segnalazioni hanno avuto effetti anche sui trasporti e sull'informazione, con voli dirottati in diversi Paesi europei e redazioni giornalistiche prese di mira. Il prossimo passo previsto dal governo è dunque l'incontro con i leader dell'opposizione, nel quale verranno discusse le misure per affrontare le minacce future.