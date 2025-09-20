Allarme e-bike modificate: il boom delle bici truccate e i rischi per la sicurezza stradale

L'utilizzo di biciclette elettriche modificate, sempre più diffuse, rappresenta un crescente pericolo per la sicurezza stradale. Le forze dell'ordine intensificano i controlli e i sequestri, mentre aumentano i rischi di incidenti e la mancanza di copertura assicurativa.

Qualche mese fa, in via dei Fori Imperiali, una pattuglia della Polizia Locale di Roma ha fermato un giovane romano, di 21 anni, che sfrecciava con una bicicletta elettrica tra i turisti. L'ispezione del mezzo ha rivelato una trasformazione sorprendente: la bicicletta, acquistata online, era stata pesantemente modificata per diventare quasi una motocicletta.

L'alterazione includeva l'installazione di due batterie che erogavano una potenza di gran lunga superiore a quella consentita per le normali e-bike. Il problema principale, oltre all'illegalità della modifica, era l'assenza di targa, assicurazione e casco, elementi obbligatori per i veicoli a motore. Questo episodio, avvenuto all'ombra del Colosseo, è solo uno dei tanti esempi di un fenomeno in crescita: la manipolazione delle biciclette elettriche a pedalata assistita, trasformandole in mezzi più potenti e pericolosi. \Luigi Altamura, comandante della Polizia Municipale di Verona e membro del Tavolo di Coordinamento sulla sicurezza stradale e urbana presso l'Anci, evidenzia l'allarme a livello nazionale: 'È un fenomeno sottostimato. Le e-bike dovrebbero avere una velocità massima di 25 km/h, ma vengono modificate per raggiungere anche i 60 km/h, superando di gran lunga la velocità di un vecchio Ciao. Il costo di queste modifiche è relativamente basso, rendendo il fenomeno ancora più diffuso. A Verona abbiamo effettuato numerosi sequestri, così come in molte altre città italiane. Il processo di intervento non è semplice, poiché richiede accertamenti tecnici che richiedono tempo per dimostrare l'eccessiva velocità dei mezzi'. A Verona, nelle prossime settimane, è prevista una riunione con i rider, i principali utilizzatori di queste biciclette modificate, per spiegare i rischi legati a tale pratica. \Secondo i dati di Confindustria-Ancma, nel 2024 in Italia sono state vendute 1.354.000 biciclette, di cui 274.000 elettriche, rappresentando circa il 20% del totale. Mentre le vendite di bici tradizionali hanno subito una diminuzione del 29% rispetto al 2019, quelle delle e-bike hanno registrato un aumento del 40%. Questo indica un crescente interesse per le biciclette elettriche. Il problema nasce dalle modifiche illegali che rendono queste biciclette più veloci, trasformandole in ciclomotori senza rispettare le normative di sicurezza, come targa, casco e assicurazione. Il fenomeno è particolarmente diffuso tra i rider, ma non solo. Le forze dell'ordine, da Palermo a Pescara, da Bolzano a Sassari, stanno intensificando i controlli e i sequestri. A Sassari, la Polizia Locale ha sequestrato undici e-bike modificate utilizzate dai rider. 'Questi mezzi erano palesemente truccati, con motori aggiuntivi e potenti, capaci di superare i limiti di legge. I pedali erano stati rimossi, e la bici si muoveva solo grazie al motore controllato da un acceleratore sul manubrio', ha spiegato la Polizia Locale. Le sanzioni possono superare i 3.000 euro, oltre alla confisca del veicolo. Il comandante della Polizia Locale di Sassari, Gianni Serra, sottolinea le conseguenze degli incidenti stradali causati da questi mezzi modificati: 'In pochi giorni abbiamo registrato tre incidenti che hanno coinvolto questi veicoli. Abbiamo verificato che le biciclette, con motori posticci, avevano una potenza quattro volte superiore a quella consentita per le e-bike'. Questo comporta gravi problemi di sicurezza e responsabilità, poiché le vittime di incidenti non possono essere risarcite a causa dell'assenza di assicurazione





