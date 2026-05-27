Allarme Ebola globale: l'OMS dichiara emergenza internazionale, paesi impongono restrizioni di viaggio

L'OMS ha dichiarato l'epidemia di Ebola in Congo un'emergenza sanitaria internazionale. Molti paesi hanno risposto con divieti di ingresso e screening severi per i viaggiatori, cercando di prevenire la diffusione transfrontaliera del ceppo Bundibugyo.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia di Ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo un'Emergenza di Salute Pubblica di Preoccupazione Internazionale (ESPII), evidenziando un alto rischio di diffusione transfrontaliera.

La decisione, resa ufficiale il 17 maggio 2026, ha attivato una risposta globale coordinata, spingendo numerosi paesi ad implementare severe restrizioni e protocolli di screening per i viaggiatori provenienti dalle zone colpite, in particolare dal Nord Kivu, e da paesi considerati a rischio come Uganda e Sud Sudan. Le misure adottate variano notevolmente, da divieti di ingresso totali per non cittadini a sistemi di quarantena obbligatoria e screening intensificato in aeroporti e punti di ingresso selezionati.

L'epidemia, causata dal ceppo Bundibugyo del virus Ebola, rappresenta una sfida complessa per la salute pubblica internazionale, richiedendo un equilibrio tra il controllo sanitario e la necessità di mantenere esenciali collegamenti umanitari e commerciali. La risposta internazionale è quindi articolata, con some nazioni che optano per chiusure severe delle frontiere, mentre altre privilegiano il monitoraggio attivo e l'isolamento di casi sospetti.

I paesi confinanti con la RDC, già provati da instabilità politiche e sistemi sanitari fragili, sono considerati i più a rischio. La comunità internazionale, attraverso l'OMS e altre agenzie, sta mobilitando risorse per il tracciamento dei contatti, il trattamento dei pazienti e la prevenzione, ma la velocità di diffusione del virus e la mobilità della popolazione pongono sfide enormi.

La natura stessa dell'epidemia, con un ceppo meno comune, aggiunge incertezza sulla sua trasmissibilità e gravità clinica, rendendo urgente una stretta cooperazione tra stati. Le restrizioni di viaggio, sebbene possano rallentare la diffusione, rischiano di ostacolare anche l'afflusso di personale medico e attrezzature, sollevando interrogativi etici sulla loro efficacia complessiva.

Pertanto, la strategia globale si basa su un mix di contenimento ai confini e rafforzamento delle capacità nazionali di risposta, con l'obiettivo di fermare la trasmissione all'interno della RDC e prevenirne l'esportazione





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