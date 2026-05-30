Allarme Ebola in Congo: l'OMS chiede più fondi e coinvolgimento delle comunità

Il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha visitato la Repubblica Democratica del Congo per coordinare la risposta all'epidemia di Ebola, sollecitando un maggiore sostegno finanziario internazionale e sottolineando il ruolo centrale delle popolazioni locali. L'epidemia, in rapida diffusione nella provincia di Ituri, ha già registrato oltre mille casi sospetti. Medecins Sans Frontieres avverte che la velocità di diffusione è senza precedenti, con un numero di casi elevatosi rapidamente dopo la dichiarazione del focolaio. Le autorità congolesi e le organizzazioni umanitarie stanno intensificando gli sforzi, ma la risposta risulta ancora insufficiente rispetto alle necessità.

Il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un appello alla comunità internazionale e alle popolazioni locali per affrontare l'epidemia di Ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo, definita la diciassettesima dall'inizio delle registrazioni nel 1976.

Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, arrivato nel paese giovedì, ha sottolineato l'urgenza di coinvolgere direttamente le comunità colpite, riconoscendo che esse comprendono meglio i problemi e le soluzioni possibili. Ha inoltre evidenziato che l'OMS ha ricevuto solo un terzo dei fondi necessari per la risposta, esortando a un maggiore sostegno finanziario internazionale.

L'allarme è stato rilanciato da Medecins Sans Frontieres, che ha evidenziato la velocità di diffusione senza precedenti di questo focolaio, con oltre mille casi sospetti registrati in poche settimane. Le autorità sanitarie congolesi confermano la situazione critica, in particolare nella provincia di Ituri, dove sono in corso operazioni di contenimento e allestimento di centri di trattamento. La risposta internazionale, seppur in aumento, risulta ancora insufficiente rispetto alle necessità, sia in termini di personale medico specializzato che di risorse logistiche.

Il coinvolgimento della comunità locale è considerato fondamentale per tracciare i contatti, sensibilizzare sulla prevenzione e garantire l'accesso alle cure, in un contesto in cui la sfida goes oltre la semplice assistenza medica, toccando questioni di fiducia e cooperazione. Il governo congolese sta coordinando gli sforzi con l'OMS e altre organizzazioni, ma la mancanza di finanziamenti adeguati rischia di compromettere l'efficacia delle misure.

L'epidemia, causata dal ceppo del virus Bundibugyo, rappresenta una prova significativa per il sistema di salute pubblica globale, ricordando la necessità di rafforzare la preparazione alle emergenze e i meccanismi di risposta rapida. Nonostante gli sforzi per contenere il virus, la situazione evolve rapidamente e richiede una mobilitazione senza precedenti per evitare un'escalation simile a quelle witnessed in passato.

La comunità internazionale è quindi chiamata a un impegno concreto e immediato, non solo in termini economici, ma anche attraverso l'invio di personale specializzato e attrezzature adeguate. La cooperazione tra autorità locali, organizzazioni umanitarie e popolazioni sarà determinante per invertire la rotta e sconfiggere l'epidemia. La notizia arriva in un momento in cui il mondo è ancora reduci da altre crisi sanitarie, mettendo alla prova la solidarietà globale e la capacità di apprendere dalle esperienze precedenti





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola Repubblica Democratica Del Congo OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus Medecins Sans Frontieres

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La risposta mondiale all'epidemia di Ebola in Congo è in ritardoLa situazione è complessa, con attacchi alle strutture sanitarie e una carenza di forniture. Il virus ha già causato 246 morti sospetti e 17 decessi confermati.

Read more »

Ebola in Congo, allarme OMS: Tedros a Kinshasa chiede più fondi e sostegno internazionaleIl direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, è arrivato a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, per affrontare la...

Read more »

Ebola, l'Italia invia esperti in Congo: dottoressa Msf sotto osservazioneEbola, in osservazione allo Spallanzani la dottoressa di Msf esposta al virus: non ha sintomi. L'Italia, intanto, invierà un team di esperti in Congo.

Read more »

Ebola in Congo, primo paziente guarito: segnale positivo mentre l’OMS rafforza la risposta all’epidemiaUn primo segnale di speranza arriva dalla Repubblica Democratica del Congo: le autorità sanitarie hanno confermato la guarigione e la dimissione del primo paziente colpito...

Read more »