Allarme Ebola nella Repubblica Democratica del Congo: l'OMS chiede il coinvolgimento di tutta la popolazione

L'OMS lancia un allarme sulla diffusione dell'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, definendo la situazione fuori controllo e invitando ogni cittadino a partecipare agli sforzi di contenimento. La mancanza di un vaccino specifico e i conflitti armati complicano la risposta, mentre i casi sospetti superano i 900 e i decessi i 220.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un allarme sulla diffusione dell' Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, definendo la situazione fuori controllo e chiedendo la collaborazione attiva della popolazione.

Durante una visita nella provincia di Ituri, tra le aree più colpite, il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha sottolineato che la lotta contro il virus non può essere lasciata solo alle autorità sanitarie, ma richiede il coinvolgimento di ogni cittadino. Nelle ultime settimane sono emerse tensioni in diverse comunità locali, con proteste e attacchi contro strutture sanitarie a causa delle rigide procedure per la gestione delle vittime.

Attualmente non esiste un vaccino specifico contro il ceppo Bundibugyo responsabile dell'epidemia, ma una diagnosi tempestiva può aumentare le possibilità di sopravvivenza. Secondo i dati OMS, sono stati registrati oltre 900 casi sospetti e più di 220 decessi sospetti nella Repubblica Democratica del Congo, con diversi contagi e almeno una vittima confermata in Uganda. Le autorità brasiliane monitorano due persone provenienti da aree colpite che hanno manifestato sintomi compatibili.

L'emergenza è aggravata dagli scontri armati nella regione ricca di risorse minerarie dell'Ituri, per cui Ghebreyesus ha chiesto la cessazione delle ostilità, affermando che nessun conflitto giustifica la morte per una malattia prevenibile. Medici Senza Frontiere ha definito la situazione estremamente allarmante, sottolineando che la diffusione del virus procede più velocemente della risposta sanitaria e che centinaia di campioni restano da analizzare. Questa epidemia è la diciassettesima registrata nel paese dal 1976, anno della prima identificazione del virus.

Le autorità internazionali chiedono maggiori risorse, personale e sostegno economico per contenere una crisi che rischia di estendersi oltre i confini africani





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola Repubblica Democratica Del Congo OMS Epidemia Ituri Tedros Adhanom Ghebreyesus Vaccino Conflitto Medici Senza Frontiere Uganda

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lo Zambia scagiona due casi sospetti di EbolaLo Zambia ha indagato e scagionato due casi sospetti di Ebola, intensificando lo screening e la sorveglianza della malattia virale mortale a seguito dell'epidemia scoppiata nella vicina Repubblica Democratica del Congo.

Read more »

Ebola: l'epidemia in Repubblica Democratica del Congo e Uganda peggioraL'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e Uganda continua a diffondersi, con 263 casi confermati e 43 decessi. La mancanza di forniture di base sta rendendo difficile la risposta globale all'epidemia. Il direttore generale dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, Jean Kaseya, ha sottolineato l'importanza di attivare rapidamente i sistemi nazionali di emergenza e di rendere permanenti gli investimenti nella preparazione alle pandemie.

Read more »

Ebola nel nord della Repubblica Democratica del Congo si espande in UgandaIl direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie dell'Africa, Jean Kaseya, ha confermato che la nuova epidemia di Ebola ha causato 43 morti e 263 casi confermati, con oltre 1.100 sospetti. La diffusione è alimentata anche dai conflitti e dalla saturazione dei sistemi sanitari, senza vaccini autorizzati.

Read more »

L'OMS lancia un appello per fermare l'Ebola nella Repubblica Democratica del CongoIl direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha visitato la provincia di Ituri, una delle aree più colpite dall'epidemia, e ha sottolineato l'importanza dell'impegno di ogni cittadino nella lotta contro l'Ebola. La mancanza di un vaccino specifico per il ceppo Bundibugyo rende ancora più importante la diagnosi tempestiva per aumentare le possibilità di sopravvivenza. La gestione dell'emergenza è resa complessa dagli scontri armati nella regione.

Read more »