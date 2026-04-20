Allarme Europa: il 40 per cento degli adolescenti consuma tabacco, primato mondiale negativo

L'Oms lancia un monito urgente sulla diffusione del tabagismo tra i giovani europei. Tra sigarette tradizionali e nuove forme di svapo, l'Europa registra i tassi di dipendenza più alti al mondo, invocando una regolamentazione comune e decisa contro l'industria del tabacco.

Il continente europeo si trova di fronte a una crisi sanitaria senza precedenti, con dati recenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che tracciano un quadro allarmante: il 40 per cento degli adolescenti nel Vecchio Continente fa uso regolare di tabacco. Questa cifra, che segna il primato mondiale per il consumo tra i giovanissimi, rappresenta un fallimento sistemico delle strategie di salute pubblica adottate finora.

La situazione è particolarmente critica tra la popolazione femminile: le ragazze europee di età compresa tra i 13 e i 15 anni mostrano una prevalenza di consumo che non trova eguali in nessuna altra area geografica del globo. Il direttore regionale dell'Oms per l'Europa, Hans Henri P. Kluge, ha espresso forte preoccupazione per le proiezioni al 2030, avvertendo che senza un cambio di rotta drastico e immediato, la regione europea resterà il fanalino di coda nella lotta contro le malattie non trasmissibili correlate al tabagismo. Attualmente, sono oltre 1,1 milioni i decessi annui imputabili a questa piaga, un dato che rischia di crescere esponenzialmente se non si interverrà per isolare l'influenza dell'industria del tabacco dalle decisioni politiche e sanitarie. Parallelamente alla diffusione delle sigarette tradizionali, il panorama è stato stravolto dall'ascesa esplosiva delle sigarette elettroniche e dei dispositivi di svapo, che hanno trovato terreno fertile tra i giovanissimi. Con circa 4 milioni di adolescenti europei che utilizzano prodotti a base di nicotina e una prevalenza di utilizzo di e-cigarette che si attesta al 14,3 per cento, l'Europa detiene anche in questo settore il poco invidiabile record mondiale. La strategia di marketing applicata dalle aziende del tabacco è definita aggressiva e subdola: l'uso sapiente di aromi accattivanti e di piattaforme social media permette di penetrare facilmente nella psiche dei ragazzi, creando una dipendenza chimica prima ancora che essi abbiano la maturità necessaria per comprendere i rischi a lungo termine. Oltre ai danni fisici immediati, come le malattie respiratorie e cardiovascolari, la letteratura scientifica evidenzia preoccupazioni crescenti riguardanti lo sviluppo cerebrale degli adolescenti, la salute riproduttiva futura e l'aumento della vulnerabilità verso disturbi d'ansia e instabilità psicologica legati direttamente all'esposizione precoce alla nicotina. Nonostante l'evidenza scientifica e l'urgenza della situazione, la risposta normativa a livello europeo rimane frammentata e insufficiente. Mentre nazioni come Belgio, Danimarca e Paesi Bassi indicano una strada percorribile basata sul divieto di aromi, sulla regolamentazione stringente del marketing e sull'aumento dei prezzi, la maggior parte dei 53 Paesi della Regione europea stenta ad allinearsi a standard comuni. Soltanto 18 nazioni dispongono di leggi realmente complete contro il fumo negli spazi pubblici e appena 12 garantiscono un supporto concreto ai cittadini per intraprendere un percorso di disassuefazione. Il paradosso più grave risiede nell'aspetto economico: in 19 Paesi, il costo reale delle sigarette è diminuito rispetto a un decennio fa, rendendo i prodotti del tabacco accessibili anche alle fasce più giovani con una capacità di spesa ridotta. Proteggere le generazioni future richiede uno sforzo congiunto che superi i confini nazionali, imponendo restrizioni uniformi, politiche di prezzo disincentivanti e una protezione ferrea contro le ingerenze industriali, per evitare che il tabagismo continui a rubare anni di vita a milioni di cittadini europei





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