Allarme ginecologi: il trend pericoloso del vagina-maxxing sui social

I ginecologi lanciano un allarme sul fenomeno del vagina-maxxing, una tendenza nata sui social che spinge le giovani a modificare le parti intime con prodotti non regolamentati. I rischi per la salute sono concreti, dalle infezioni alla compromissione dei contraccettivi. Gli esperti spiegano perché la vulva non ha bisogno di interventi chimici e come la normalità sia la variabilità.

Sui social network, in particolare su X e TikTok, sta diffondendosi una pericolosa moda legata al bio-hacking che riguarda la modificazione delle parti intime femminili.

Il fenomeno, nato dall'ossessione per l'ottimizzazione estrema di ogni parametro biologico, spinge molte giovani a utilizzare prodotti non regolamentati per alterare l'odore, la tonicità o l'aspetto della vulva. L'allarme è stato lanciato con forza dai ginecologi, che definiscono questa pratica non solo basata su falsi miti estetici, ma anche un serio rischio per la salute femminile.

Tutto ha avuto inizio quando il bio-hacker Bryan Johnson ha pubblicato su X il report del microbioma intimo della sua partner, assegnandole un punteggio massimo e definendola nel top 1% di tutte le vagine. Questo post ha scatenato un'ondata diironia e imitazioni, trasformandosi rapidamente in una vera e propria challenge virale nota come vagina-maxxing. Molte ragazze hanno iniziato a credere che il proprio corpo avesse bisogno di correttivi o aggiornamenti per raggiungere uno standard innaturale.

La dottoressa Zara Bhanot, medico specializzato in salute femminile e fondatrice di The One Labs, ha chiarito che il termine vagina-maxxing non ha alcuna valenza scientifica e si riferisce unicamente a tentativi pericolosi di modificare l'aspetto, l'odore o la compattezza percepita della vulva attraverso l'uso di prodotti fai-da-te. Tra le pratiche più diffuse online figurano l'applicazione di gel tonificanti, lavande chimiche, deodoranti commerciali e persino creme schiarenti per alterare la pigmentazione naturale della pelle.

Gli esperti dell'azienda di salute femminile Daye, in particolare la fondatrice Valentina Milanova, hanno messo in guardia soprattutto contro i gel ad azione astringente e gli ovuli a rapido scioglimento. Questo mercato si basa interamente sulle insicurezze femminili, sfruttando la convinzione errata che le naturali variazioni dell'odore siano un problema da correggere, mentre in realtà riflettono semplicemente le normali oscillazioni ormonali e la flora batterica. I pericoli fisici sono concreti e documentati.

L'inserimento di prodotti non idonei o a base di oli vegetali può compromettere l'efficacia dei preservativi in lattice, aumentando il rischio di gravidanze indesiderate. Inoltre, l'applicazione di gel contenenti ingredienti irritanti come il capsico provoca infiammazioni, arrossamenti e lesioni della mucosa. L'uso continuativo di lavande e profumi distrugge la flora batterica buona, alterando il pH vaginale e predisponendo a infezioni come candidosi e batteriosi.

Il paradosso è evidente: i prodotti nati per igienizzare finiscono per causare i disturbi che si volevano evitare. La vulva, dal canto suo, non ha alcun bisogno di detersione interna né di interventi chimici per mantenere il proprio equilibrio ecologico. Come sottolinea la dottoressa Bhanot, la norma è la variabilità: una conformazione sana può presentare asimmetrie, pigmentazioni scure o cambiamenti legati all'età e agli ormoni. Il corpo non deve assomigliare a un'immagine modificata digitalmente per essere considerato sano.

Per qualsiasi dubbio, il consiglio degli esperti è sempre lo stesso: evitare diete fai-da-te e consultare un ginecologo, l'unica figura in grado di valutare lo stato di salute intima e fornire indicazioni personalizzate basate sulla scienza





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vagina-Maxxing Bio-Hacking Salute Femminile Ginecologi Prodotti Non Regolamentati Social Trends

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Crisi Milan diretta, dall’allenatore ai dirigenti: gli aggiornamenti di oggi e gli scenari possibiliLa rivoluzione operata da Gerry Cardinale cambierà il quadro tecnico e dirigenziale del club rossonero: segui la giornata in tempo reale

Read more »

Derby di Torino, scarcerati gli otto ultrà arrestati dopo gli scontriIl gip ha disposto l’obbligo di presentazione periodico alla polizia giudiziaria. Aperto un fascicolo autonomo sul ferimento del 36enne juventino Marco Leonardo Basoccu, ultras dei Viking rimasto gravemente ferito al volto

Read more »

Gli alimenti vegetali di qualità proteggono dal rischio di demenza, ma gli italiani ne consumano pochiLa rubrica «Smart Tips» ricorda le evidenze scientifiche alla base delle raccomandazioni protettive per il cervello, ma gli italiani mangiano poca frutta e verdura, ancora meno legumi

Read more »

Gli yuppie e la finanziarizzazione: come gli anni Ottanta hanno plasmato il mondoUno storico esplora il ruolo degli yuppie, simbolo degli anni Ottanta, nella grande trasformazione economica e sociale che ha dato origine alla finanziarizzazione, alla gentrificazione e a uno stile di vita basato sul consumo vistoso, con effetti duraturi fino ai giorni nostri.

Read more »