Allarme globale: le migrazioni dei pesci d'acqua dolce in drammatico calo

Un nuovo rapporto rivela il collasso delle popolazioni di pesci migratori d'acqua dolce, con un declino dell'81% dal 1970. La crisi minaccia biodiversità, sicurezza alimentare e mezzi di sussistenza. Necessaria azione urgente e coordinata a livello globale.

Sotto la superficie dei grandi fiumi del pianeta, si consuma una crisi silenziosa, ma di portata globale, che minaccia la biodiversità , la sicurezza alimentare e i mezzi di sussistenza di milioni di persone. Le migrazioni dei pesci d'acqua dolce, veri e propri spettacoli naturali, stanno subendo un collasso allarmante.

Un nuovo rapporto diffuso dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulle specie migratrici, presentato in Brasile lo scorso marzo durante un evento della COP15, ha rivelato dati sconcertanti: le popolazioni globali di pesci migratori d'acqua dolce sono diminuite di circa l'81% dal 1970 ad oggi. Questo declino inarrestabile è causato da molteplici fattori, tra cui la costruzione di dighe, la frammentazione degli habitat, l'inquinamento, la pesca eccessiva e gli impatti del cambiamento climatico, che alterano i delicati equilibri ecologici dei fiumi. La crisi si manifesta in alcuni dei bacini fluviali più importanti del mondo, come l'Amazzonia, il Mekong, il Nilo e il Danubio, attraversando spesso confini nazionali e rendendo necessaria una risposta coordinata a livello internazionale.\Il rapporto si concentra in particolare sulle grandi specie migratrici, pesci che percorrono lunghe distanze, come il Brachyplatystoma rousseauxii, un pesce gatto amazzonico noto come 'dorado', capace di migrazioni fino a 11.000 chilometri, e il sorubim maculato (Pseudoplatystoma corruscans). Sono ben 325 le specie che necessitano di azioni di conservazione internazionali coordinate, con la maggior parte (205) concentrata in Asia, una percentuale significativa in Sudamerica (55, di cui 20 solo nel bacino amazzonico) e un numero non trascurabile in Europa (50). Per affrontare questa emergenza, il rapporto propone strumenti pratici come la protezione dei corridoi migratori e dei flussi ecologici, l'adozione di piani d'azione su scala di bacino e il monitoraggio transfrontaliero, insieme alla gestione coordinata della pesca su base stagionale. La situazione è particolarmente grave, considerando che le popolazioni di animali d'acqua dolce stanno diminuendo a un ritmo più rapido rispetto a quelle terrestri e marine, un fenomeno spesso sottovalutato a causa di una minore attenzione mediatica internazionale. Zeb Hogan, autore principale dello studio, sottolinea che la protezione dei pesci migratori d'acqua dolce richiede la cooperazione tra i paesi per mantenere i fiumi connessi, produttivi e ricchi di biodiversità.\L'urgenza di agire è sottolineata da Amy Fraenkel, segretaria esecutiva della Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, che evidenzia la necessità di nuove priorità per la conservazione delle specie migratrici e dei loro habitat, finora trascurate. La collaborazione tra scienza, politica e cooperazione internazionale è cruciale per permettere ai governi di proteggere le ultime grandi migrazioni di pesci d'acqua dolce e gli ecosistemi che ne dipendono. Michele Thieme del WWF ricorda che i fiumi non conoscono confini, e che la crisi che si sta sviluppando sotto le nostre vie d'acqua è più grave di quanto si immagini, con il tempo che stringe. È fondamentale gestire i fiumi come sistemi connessi, coordinando gli sforzi a livello transfrontaliero e investendo in soluzioni a livello di bacino idrografico, per evitare di perdere per sempre queste migrazioni vitali per gli ecosistemi fluviali e per le comunità che ne traggono sostentamento. La perdita di questi pesci non è solo una perdita di biodiversità, ma anche una minaccia concreta per la sicurezza alimentare e per il benessere di milioni di persone in tutto il mondo, rendendo necessaria un'azione immediata e concertata





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