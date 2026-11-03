Allarme Istamina Tonno Surgelato Ritirato In's Lotto 76504-01-001

Ritirato tonno surgelato dal gruppo In's per eccesso di istamina. Lotto 76504-01-001, 250g, scadenza variabile. Sintomi e rischi sindrome sgombroide.

Il supermercato In's ha disposto il ritiro immediato dello scaffale di tonno surgelato preconfezionato dopo che è stato rilevato un livello anomalo di istamina. L'allerta alimentare ufficiale è stata attivata nella giornata di lunedì 2 novembre, data in cui la catena ha iniziato a segnala la problematica ai propri clienti e alle autorità competenti.

Lotto Interessato e Modalità di Ritiro

Il lotto specifico coinvolto nel richiamo è il numero 76504-01-001, che comprende tutte le scadenze relative a questa produzione. Il prodotto viene venduto esclusivamente nei punti vendita del gruppo In's e si presenta in vaschette preconfezionate dal peso di circa 250 grammi ciascuna. Gli acquirenti che sono già in possesso di questa specifica confezione sono fortemente invitati a non consumare il tonno.

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Il ritiro fisico dai banchi è già in corso, ma il sistema di rimborso o sostituzione richiede un'azione diretta da parte del consumatore. Chi ha acquistato il lotto 76504-01-001 deve recarsi al negozio dove è stato effettuato l'acquisto per restituire la merce. Una volta restituito il prodotto, In's garantisce il rimborso immediato dell'importo pagato o la sostituzione con un articolo diverso, a discrezione del cliente.

Origine e Cause del Contagio

La produzione del tonno ritirato è avvenuta in uno stabilimento situato a North Thamaraikulam, in India. La presenza di istamina in quantità superiori ai limiti di legge consentiti deriva da un deterioramento del prodotto legato a una conservazione non ottimale. L'istamina è una molecola che si forma naturalmente dopo la morte del pesce, favorita dalla proliferazione di batteri quando la catena del freddo non viene rispettata correttamente.

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Sebbene l'istamina sia presente in molti alimenti come formaggi stagionati, vino rosso e cibi in scatola, la concentrazione nel tonno surgelato può diventare pericolosa se non controllata. Il richiamo precedente era stato segnalato da una ditta olandese nel mese di ottobre, confermando la necessità di un intervento rigoroso sulla filiera produttiva per evitare casi di intossicazione.

Rischi per la Salute e Sindrome Sgombroide

L'ingestione di tonno con alti livelli di istamina può provocare la sindrome sgombroide, una forma di intossicazione alimentare grave. I sintomi di questa reazione tossica sono spesso confusi con quelli di un'allergia alimentare, poiché manifestano rossori della pelle, gonfiori, vomito e diarrea. In questi casi, il corpo reagisce violentemente alla tossina accumulata nei tessuti del pesce.

Nei casi più gravi, l'intossicazione da istamina può portare a un calo pericoloso della pressione sanguigna e a significative difficoltà respiratorie. Il Ministero della Salute non ha ancora reso nota ufficialmente l'allerta sul proprio stabilimento, ma la catena In's ha agito in via preventiva per tutelare la salute dei consumatori. È fondamentale riconoscere subito i sintomi per evitare complicazioni mediche serie.