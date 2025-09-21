Allarme NATO: USA riducono aiuti militari ai Paesi Baltici e Putin punta all'escalation

Gli Stati Uniti intendono ridurre l'assistenza alla sicurezza a Lettonia, Lituania ed Estonia, mentre la Russia intensifica le provocazioni. Il ministro della Difesa estone accusa Mosca di usare tattiche per distogliere l'attenzione dall'Ucraina. Zelensky sollecita nuovi aiuti e possibili sanzioni. La Polonia reagisce agli attacchi russi. Putin sembra convinto che l'escalation militare sia la via per negoziare con l'Ucraina.

Il Pentagono ha comunicato ai diplomatici europei l'intenzione degli Stati Uniti di ridurre parte dell'assistenza alla sicurezza destinata a Lettonia, Lituania ed Estonia, i paesi baltici confinanti con la Russia . La notizia, riportata da Reuters, cita fonti secondo le quali il Pentagono avrebbe esortato l'Europa a diminuire la dipendenza dagli Stati Uniti , suggerendo che l'amministrazione Trump avrebbe concentrato le proprie risorse su altre priorità.

L'annuncio suscita preoccupazione tra gli alleati della NATO, in un momento in cui le tensioni con la Russia restano elevate, e sottolinea la necessità per l'Europa di rafforzare la propria capacità di difesa e di cooperazione in materia di sicurezza. Il ministro della Difesa estone, Hanno Pevkur, ha dichiarato che le azioni provocatorie della Russia contro gli stati della NATO fanno parte di una strategia volta a orientare l'Occidente verso la discussione sulla difesa, anziché sul supporto all'Ucraina. Ha evidenziato la pronta reazione della NATO come prova dell'alto livello di preparazione e della sua volontà di utilizzare tutti i mezzi disponibili per proteggere il territorio europeo. Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, ha invitato gli alleati dell'Ucraina a non perdere tempo, aspettandosi ulteriori sanzioni contro la Russia se Putin rifiuterà di incontrarlo per colloqui o accettare un cessate il fuoco. La Polonia ha attivato i suoi caccia all'alba in risposta a un massiccio attacco aereo russo sull'Ucraina, con raid che hanno preso di mira obiettivi vicino al confine occidentale polacco. La Difesa polacca ha spiegato che le operazioni aeree sono state attivate a causa dell'attività dell'aviazione russa. \L'Estonia ha respinto la smentita di Mosca in merito alla presunta violazione dello spazio aereo estone da parte di tre Mig-31 russi. Le autorità estoni, basandosi su dati radar e testimonianze visive, confermano la violazione e suggeriscono che potrebbe trattarsi di una manovra per distogliere risorse occidentali dall'Ucraina. Il ministro della Difesa Pevkur ha ribadito che l'Estonia e i suoi alleati della NATO dispongono di sistemi multipli di rilevamento che confermano l'intrusione degli aerei russi nello spazio aereo nazionale. Pevkur ipotizza che la Russia possa essere interessata a provocare i paesi della NATO, spingendoli a inviare ulteriori risorse di difesa aerea in Estonia e, di conseguenza, a ridurre il supporto all'Ucraina. Durante l'incidente, Estonia e alleati hanno monitorato la traiettoria dei jet russi, le comunicazioni, le reazioni dei piloti e i sistemi d'arma, concludendo che non fosse necessario abbatterli. I caccia russi, Mig-31, sono entrati nello spazio aereo estone per circa 12 minuti nella zona di Vaindloo, un'isola nel Golfo di Finlandia. L'incidente segue un'altra incursione nello spazio aereo polacco da parte di droni russi a settembre. Mosca nega la violazione, sostenendo che i suoi aerei hanno mantenuto la neutralità nelle acque del Baltico, a una distanza di sicurezza dall'isola. \Secondo fonti del Cremlino, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe giunto alla conclusione che l'intensificazione delle operazioni militari sia il modo migliore per costringere l'Ucraina a negoziare alle sue condizioni. Inoltre, Putin considera improbabile che Donald Trump, in caso di ritorno alla presidenza, si impegni a rafforzare la difesa ucraina. L'incontro in Alaska avrebbe rafforzato questa convinzione, suggerendo che Trump non avrebbe interesse a intervenire attivamente nel conflitto. Questa percezione potrebbe influenzare le future strategie russe e i calcoli politici in merito alla guerra in Ucraina, evidenziando la complessità del contesto geopolitico e i potenziali cambiamenti nell'atteggiamento degli Stati Uniti verso la sicurezza europea e il conflitto in Ucraina





NATO Ucraina Russia Stati Uniti Geopolitica

