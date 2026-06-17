Allarme ONU: fame estrema in tredici focolai globali, sei a rischio carestia immediata

Rapporto congiunto FAO-PAM avverte di un peggioramento dell'insicurezza alimentare acuta in 13 hotspot, con conflitto come fattore principale. Crollo dei finanziamenti umanitari e 266 milioni di persone in grave insicurezza alimentare. Situazione critica a Gaza, Sudan, Somalia e Nigeria.

Il rapporto congiunto delle Nazioni Unite avverte che la fame estrema si è intensificata in tredici focolai di fame a livello globale. Tra questi, Sudan , Sud Sudan , Yemen , Somalia , Nigeria nord-orientale e Gaza sono considerati a rischio immediato di carestia senza un intervento umanitario urgente.

Il documento, pubblicato dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e dal Programma alimentare mondiale (PAM), evidenzia una preoccupante tendenza al peggioramento dell'insicurezza alimentare acuta nelle zone più critiche tra giugno e novembre 2026. In quasi tutti i casi, il conflitto armato rappresenta il fattore principale che determina questa crisi. I finanziamenti per l'assistenza alimentare e agricola hanno subito un drastico calo, con una riduzione di circa il 59% tra il 2022 e il 2025.

Attualmente, circa 266 milioni di persone in tutto il mondo si trovano ad affrontare una grave insocurezza alimentare, una cifra che sottolinea l'ampiezza della sfida umanitaria. A peggiorare la situazione, il conflitto in Medio Oriente e l'epidemia di Ebola nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo hanno ulteriormente compromesso i mezzi di sussistenza, destabilizzato i mercati e ostacolato l'accesso degli aiuti umanitari alle popolazioni bisognose.

La vicedirettrice generale della FAO, Beth Bechdol, ha sollecitato un intervento tempestivo e su larga scala per impedire un ulteriore deterioramento della situazione, sottolineando che gli avvertimenti del rapporto non possono essere ignorati. Carl Skau, direttore esecutivo ad interim del PAM, ha ribadito l'urgenza di agire prima che la crisi diventi irreversibile.

Nel contesto specifico, a Gaza le condizioni sono migliorate leggermente dopo il cessate il fuoco dell'ottobre 2025, ma la situazione rimane estremamente fragile, con 1,6 milioni di persone in stato di grave insicurezza alimentare. In Sudan, i rischi di carestia persistono in diverse regioni e le proiezioni indicano un aumento del numero di persone che dovranno affrontare una fame catastrofica nel 2026.

Anche Somalia e Nigeria nord-orientale stanno vivendo un rapido deterioramento, poiché anni di siccità, conflitti protratti e massicci spostamenti di popolazione stanno aumentando il rischio di carestia in aree specifiche di questi paesi. La combinazione di fattori come il cambiamento climatico, l'instabilità politica e la riduzione dei finanziamenti internazionali crea una tempesta perfetta che minaccia milioni di vite.

Il rapporto sottolinea la necessità di un coordinamento rafforzato tra gli attori umanitari, di un accesso umanitario senza ostacoli e di investimenti nelle capacità di resilienza delle comunità locali. Senza un'azione concertata e immediata, il numero di persone che versano in conditions di fame estrema è destinato a crescere esponenzialmente nei prossimi mesi





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